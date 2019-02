Perché Fiat (ormai americana) investe a Detroit e non a Torino : Milano. “Grazie Fiat Chrysler. Stanno tutti tornando negli Stati Uniti”, esulta Donald Trump in volo verso Hanoi, inneggiando alla decisione del gruppo sempre più americano che italiano. Che gran colpo per Trump, la scelta di Fca di puntare 5,4 miliardi di dollari per rimettere a nuova tre fabbriche

Banche - la soffiata di Paolo Becchi : "Non prestano più soldi? Ecco chi c'è dietro e Perché" : L' Italia da ieri è ufficialmente in recessione. Ovviamente la diatriba ora diventa se sia colpa di Salvini e Di Maio o della congiuntura mondiale ed europea. Dato che la Germania ha avuto un calo di produzione industriale nell' ultimo trimestre maggiore dell' Italia (-4,7 per cento contro -2,5 per

Cardito - bimbo ucciso Perché "aveva graffiato un mobile" : Tony confessa : "Li ho picchiati perché davano fastidio, rompevano tutto, e non stavano al loro posto": ci sarebbe la confessione del 24enne...

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : 'Perché scende di nuovo in campo' : ... senza il fondatore', il partito 'non ha alcun futuro' e il Cavaliere lo sa bene, 'tanto che sta uscendo finalmente dall'isolamento per cui non veniva neppure informato di tutto quel mondo politico, ...