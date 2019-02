Mondiali sci fondo:9 arresti per doping

Nove persone sono state arrestate a Seefeld, in Austria, nel corso di un blitz antidelle polizie tedesca e austriaca durante idi sci di. Tra gli arrestati vi sono anche cinque atleti di Austria,Kazakistan e Estonia. La squadra italiana non è stata coinvolta in questo blitz.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

