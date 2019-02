Lombardia | da domani codice rosso per rischio incendio boschi

Amazon - domani sciopero delle consegne in Lombardia : Amazon, domani sciopero delle consegne in Lombardia Il 26 febbraio i driver della Regione incrociano le braccia e manifestano con un presidio sotto gli uffici della sede milanese del gruppo statunitense. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: "Ritmi di lavoro estenuanti". L'azienda: "Compensi ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani poche nubi - temperature minime in calo : “Fino a metà della prossima settimana la presenza di un promontorio di alta pressione tra il Mediterraneo e l’Europa occidentale garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della nostra regione“: lo riporta il bollettino Meteo dell’Arpa Lombardia. “Solo per la giornata odierna, seppure in un contesto di stabilità, infiltrazioni di aria fredda da est, associate ad una struttura depressionaria ...

Smog Lombardia : domani convocato tavolo sulla qualità dell’aria : domani, martedì 19 febbraio, è convocata a Palazzo Lombardia la cabina di regia Aria nella sessione dedicata alla Città Metropolitana di Milano. All’ordine del giorno, l’analisi dell’andamento della qualità dell’aria e le azioni di contrasto all’inquinamento atmosferico. Il tavolo, che si svolgerà nel pomeriggio, sarà a porte chiuse e tratterà la possibilità di armonizzazione di divieti e deroghe in relazione ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani fino a 17°C - ancora sole in settimana : Un campo di alta pressione interessa la Lombardia con tempo stabile e molto mite per il periodo. Anche per gran parte della prossima settimana non sono previste precipitazioni e le temperature seppur in temporaneo calo, specie in montagna tra lunedì e martedì, si manterranno su valori superiori alla media. domani, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale, cielo ovunque sereno; possibile qualche banco di nebbia sulla bassa Pianura ...

Erika Stefani : "Testo sull'autonomia di Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna domani in cdm" : "Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna.Intanto il presidente della Regione Campania afferma: "Faremo di tutto per bloccare il processo dell'autonomia differenziata se vengono meno le ...

Smog Lombardia : da domani stop alle misure temporanee di 1° livello in 4 province : Da domani, 14 febbraio, sono revocate le misure temporanee di primo livello nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (Comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). Il rientro dei valori di PM10 entro i 50 microgrammi per metro cubo anche nella giornata di ieri comporta la revoca delle disposizioni previste dopo i giorni consecutivi di superamento. L'articolo Smog Lombardia: da domani stop alle misure ...

Smog Lombardia : da domani misure temporanee di 1° livello in 4 province : Da domani saranno attivate misure temporanee di primo livello nelle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova (comuni con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria). La decisione è stata presa alla luce del superamento dei valori di PM10 per 6 giorni consecutivi a Pavia, Lodi e Cremona e per 4 a Mantova e in relazione alle previsioni meteo di oggi e per i prossimi giorni. Nella parte centro-occidentale del territorio ...

Meteo : in Lombardia perturbazione in arrivo domani - ma da lunedì migliora : Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Un debole flusso occidentale precede l'approssimarsi di una veloce perturbazione atlantica, la cui parte più attiva interesserà la Lombardia nella seconda parte di domani, con precipitazioni diffuse. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia

Maltempo : in Lombardia piogge e neve in montagna anche domani : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Nel fine settimana proseguono le condizioni d instabilità del meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell'Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, i