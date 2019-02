Ciclismo | Mikkel Bjerg darà l’assalto al Record dell’Ora Il danese sfiderà il primato di

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)l'assalto aldell'Ora attualmente detenuto da Bradley Wiggins. Il 20enne ha infatti svelato a WielerFlits che proverà a migliorare la prestazione sbalorditiva che il baronetto siglò il 7 giugno 2015 (54,526 km al Velodromo di Londra). Il, che lo scorso ottobre si fermò a 53,73 km (seconda prestazione di sempre ma non omologata dalla UCI), cercherà l'impresa il prossimo giugno e poi eventualmente a ottobre: "L'unica cosa che conta per me è ildell'Ora, ecco perché quest'anno mi concentrerò sulla mia potenza". Il tentativo di giugno avverrà in Danimarca, ad aprile ci proverà anche Victor Campenaerts.

