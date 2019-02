Anche Stardew Valley ha una scena eSport competitiva

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Molto probabilmente la maggior parte delle persone gioca al "simulatore di agricoltura"per rilassarsi, perché non è intrinsecamente un gioco pieno di azione.Eppure, come segnala Polygon, Twitch ha ospitato un eventoin cui i giocatori si sono sfidati a. L'obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di risorse prima della fine della partita. Per arrivare all'obiettivo bisognava giocare con il tipico gameplay diche tutti conosciamo e amiamo: agricoltura, pesca, foraggiamento. Ma ci sono statimolti commentatori che promuovevano l'azione nei "match". È piuttosto singolare come iniziativa, ma è una dimostrazione del modo in cui i giocatori possono espandere il loro modo di giocare.L'evento è andato in onda per celebrare il terzo anniversario dell'uscita diil creatore, Eric Barone, è stato ...

