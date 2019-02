Agricoltura | per il rilancio all' estero un' alleanza con le ambasciate

Ambiente : “In Piano tante risorse per l’Agricoltura” : “Con questo Piano ‘Proteggi Italia’ stiamo dando una risposta al grido di allarme del mondo agricolo: 2,3 mld e’ l’investimento piu’ importante nelle infrastrutture sull’agricoltura negli ultimi decenni”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Aiutare l’Ambiente e’ un modo per aiutare il settore primario, un ...

ConfAgricoltura - criminalità organizzata nell'economia agricola : 25.000 aziende costrette a chiudere per usura - : Il fenomeno della continua ascesa della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano ha assunto proporzioni inquietanti, la sola attività della Guardia di Finanza ha permesso di porre ...

Più innovazione per un'Agricoltura biologica sostenibile : ... rende peraltro urgente una discussione seria e scientificamente fondata in vista del dibattito, ormai entrato nel vivo a livello nazionale, della riforma post 2020 della Politica Agricola Comune, ...

Il crimine 'sotterra' l'Agricoltura : 25mila aziende chiuse per usura : Le mani della criminalità organizzata sempre di più sul settore agroalimentare italiano: dalle estorsioni al caporalato...

FAO : diminuisce la biodiversità cruciale per il nostro cibo e per l’Agricoltura : E’ stato lanciato oggi dalla FAO Il rapporto sullo “Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura” che – primo nel suo genere – presenta preoccupanti prove che la biodiversità che sta alla base dei nostri sistemi alimentari sta scomparendo, mettendo a rischio il futuro dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute umana e dell’ambiente. Una volta perduta, avverte il ...

Successo per i laboratori di Agricoltura biologica dell'Università di Urbino : Si è appena concluso, a Fano, il ciclo di "laboratori di agricoltura biologica" organizzati dalla Fondazione Cante di Montevecchio, in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università di Urbino. L'iniziativa, che si è svolta a Fenile, ha previsto la realizzazione di cinque seminari di approfondimento su aspetti specifici del modello agroecologico, con la […]...

Una mozione per difendere il futuro dell'Agricoltura - un referendum per proteggere le api : C'è un probabile cancerogeno come il glifosato, un neurotossico come il Chlorpyrifos che può ridurre il quoziente intellettivo dei bambini, o il neonicodinoide nemico degli insetti impollinatori Imidacloprid. Sono tre delle sostanze più frequentemente rinvenute nelle acque di superficie e sotterranee, nonché negli alimenti campionati in Italia.Nemici invisibili che, come ci dice la nuova edizione del dossier "Stop ...

Agricoltura. Kiwi e noce : nuove ipotesi di aggregazione per spingere la frutticultura ravennate : ...ruotano attorno al concetto di aggregazione di prodotto sono finite al centro del dibattito che ha aperto l'edizione 2019 della rassegna 'Visti da Vicino - Incontri con i protagonisti dell'economia e ...

Agricoltura sostenibile - Mac presenta il piano di coltivazione per Monterusciello : ll Comune di Pozzuoli in sinergia con il Partenariato MAC - Monterusciello Agro City, Consorzio Promos Ricerche e Ass. Immagine del Mito organizza una giornata di condivisione e partecipazione con la ...

Agricoltura : la Commissione per l’Ambiente del Parlamento Europeo ha votato su centinaia di emendamenti ai regolamenti della PAC post 2020 : “La Commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo ha votato oggi sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che dovranno essere elaborati dagli Stati membri nel quadro della futura politica agricola comune (Piani Strategici della PAC post 2020)“: lo rende noto la Coalizione #CambiamoAgricoltura. ...

Acqua per l'Agricoltura - nuove regole : 'Dobbiamo muoverci verso un'economia circolare, anche nel modo in cui usiamo e riutilizziamo l'Acqua', ha dichiarato la relatrice Simona Bonafè , S&D, IT, . 'Potremmo potenzialmente riutilizzare 6,6 ...

Lo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’Agricoltura : il 22 febbraio la presentazione del rapporto : La FAO terrà un briefing per i media per presentare i risultati del rapporto sullo stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura, che sarà lanciato il 22 febbraio. Lo “stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura” è il primo rapporto in assoluto che analizzi lo stato delle piante, degli animali e dei microrganismi che sostengono il cibo e la produzione agricola ...

Fruit Logistica di Berlino - presente ConfAgricoltura Taranto Per lanciare l'agroalimentare ionico : ... 'Con Alessandra Pesce, sottosegretaria al Mipaaft, e il presidente Apeo Giacomo Suglia, abbiamo fatto il punto sulle azioni strategiche di cui necessita la nostra economia pugliese, non ultima l'...

Spreco alimentare - Giansanti (ConfAgricoltura) : “Ricerca e innovazione per sviluppare l’economia circolare” : “La riduzione degli sprechi alimentari è, prima di tutto, una questione organizzativa che interessa tutte le fasi della filiera alimentare, da quella della produzione al post-raccolta, fino alla commercializzazione dei prodotti, alla trasformazione, alla logistica, alla distribuzione”. Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti commenta i dati presentati, in occasione della sesta Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco ...