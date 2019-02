3 volte a ospedale e sempre a casa | morta

Cristiana Capecchi rimandata a casa 4 volte dall'ospedale : muore a 28 anni - Sky TG24 - : La giovane, Cristina Capecchi, è deceduta dopo una crisi respiratoria: nelle ultime tre settimane si era recata più volte al San Jacopo per una broncopolmonite, ma dopo essere stata visitata è sempre ...

Cristiana Capecchi rimandata a casa 4 volte dall'ospedale : muore a 28 anni - Sky TG24 - : La giovane, Cristina Capecchi, è deceduta dopo una crisi respiratoria: nelle ultime tre settimane si era recata più volte al San Jacopo per una broncopolmonite, ma dopo essere stata visitata è sempre ...

Pistoia - rimandata a casa 4 volte dall’ospedale : muore a 28 anni : Pistoia, rimandata a casa 4 volte dall’ospedale: muore a 28 anni La giovane, Cristina Capecchi, è deceduta dopo una crisi respiratoria: nelle ultime tre settimane si era recata più volte al San Jacopo per una broncopolmonite, ma dopo essere stata visitata è sempre stata dimessa. Disposta in un’indagine ...

Rimandata a casa quattro volte dall'ospedale - Cristiana muore per crisi respiratoria : aveva 28 anni : Una 28enne, Cristiana Capecchi, è morta per una crisi respiratoria dopo essere stata Rimandata a casa per quattro volte dall'ospedale San Jacopo di Pistoia. La giovane, impiegata,...

Dimessa dall'ospedale per 4 volte - 28enne muore a casa a Pistoia : Rimandata a casa per quattro volte dall'ospedale San Jacopo di Pistoia , è morta per una crisi respiratoria. Cristiana Capecchi , impiegata 28enne si era recata diverse volte al nosocomio negli ultimi ...

L'ospedale la rimanda a casa 4 volte : muore a 28 anni per una crisi respiratoria : La morte di Cristina Capecchi ha lasciato molti dubbi sull'operato delL'ospedale. La ragazza, di 28 anni, si è presentata al pronto soccorso delL'ospedale "San Jacopo" di Pistoia in crisi respiratoria: i medici non sono riusciti a salvarla. A quanto racconta Il Tirreno, però, la donna sarebbe andata altre 4 volte nello stesso ospedale per dei controlli. Non si sentiva bene da una ventina di giorni, e ha preferito farsi controllare. ...