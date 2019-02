Sindaco Polizzi si incatena per protesta

Sicilia : resta chiusa strada per Piano Battaglia e il Sindaco Polizzi trasferisce ufficio in tenda : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - Da tredici anni la strada che collega Polizzi Generosa, piccolo comune delle Madonie, a Piano Battaglia è chiusa , e adesso il sindaco , in segno di protesta, trasferisce il suo ufficio sotto la tenda proprio a Piano Battaglia . Protagonista della singolare protesta è Giu

Per protesta il Sindaco di Polizzi Generosa nei week end si trasferisce in tenda : Singolare protesta del sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, che da 13 anni vede chiusa la strada che collega il suo paese con quella parte importante del suo territorio che è Piano Battaglia, località turistica e sciistica del Palermitano. Ha deciso per questo di trasferire il suo ufficio in tenda nei fine settimana. La 'nuova sede' sarà inaugurata sabato prossimo e sarà allestita nel territorio di Piano Colla a ...