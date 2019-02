Roma | vogliono aprire conto con documenti altra persona | 2 denunciati

Roma - disabile incatenata al Campidoglio : 'Mi vogliono sgomberare' : 'Mi hanno rifiutato la richiesta di casa popolare, sono in uno stabile occupato e mi vogliono sgomberare' . Questo il motivo per cui Giuseppina Pasquali, 77 anni, si è incatenata al Campidoglio insieme ...

Roma -Porto - Andata Champions League 2019 : all’Olimpico i giallorossi vogliono riscattare la disfatta del preliminare : Domani sera alle ore 21.00 la Roma affronterà all’Olimpico il Porto nella gara d’ Andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Un avversario che sulla carta può sembrare alla portata dei giallorossi , ma che evoca subito brutti ricordi in tutti i tifosi romanisti. L’ultimo precedente tra le due squadre risale infatti ai preliminari del 2016, quando all’ Andata ad Oporto terminò 1-1, ma il ritorno, all’Olimpico, fu una ...

Ci vogliono davvero 6 ore di treno da Roma a Pescara? : ... fra le quali non sembra esserci il treno ad alta velocità protagonista della settimana politica. "Ci sono ben altri problemi", ha tuonato del resto Di Maio in risposta alle rimostranze del titolare ...

Roma - il declino dell'Axa : i residenti vogliono le telecamere subito : stata spesso chiamata la «Beverly Hills» di Roma . Ville lussuose, ampi spazi verdi, aiuole curate, pochi rifiuti in giro, lunghi viali circolari che si perdono tra la Cristoforo Colombo e la via del ...

Roma - i Casamonica vogliono la casa popolare : domande presentate al Comune : Hanno fatto richiesta. Come normali cittadini. Si sono messi in graduatoria, e ora attendono. E sperano nel sogno di una casa popolare , con affitti bassi e la tutela del Comune . La richiesta...

Due comuni marchigiani vogliono diventare Roma gnoli : "Dopo 11 anni di attesa è ora che ci diano una risposta, qualunque essa sia". Lo afferma il sindaco di Sassofeltrio, Bruno Ciucci, parlando all'AGI in merito alla proposta di distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio (rispettivamente 1.104 e 1.410 abitanti) dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, il ...

Roma -Palermo in aereo? Ci vogliono 16 ore! : Comiso - Gli 81 passeggeri del volo Roma-Palermo di Alitalia che sarebbero dovuti arrivare ieri sera nel capoluogo siciliano sono stati costretti a passare la notte in un albergo a Comiso e sono ...

Parma- Roma : i Capitolini vogliono chiudere con 3 punti il loro 2018 : Roma – La serie A al giro di boa. La 18esima giornata, nonchè ultima gara del girone d’andata e ultima fatica prima della sosta invernale ci regalerà, dopo diversi anni, un grande classico del calcio italiano. La Roma sarà difatto in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma (ore 15), contro l’omonima squadra allenata da Roberto D’aversa. I Ducali sono tornati nella massima divisione dopo il fallimento del marzo 2015 e una ...

In Romania si vogliono processare i leader della rivoluzione del 1989 contro Ceauescu - : ... sono stati coinvolti in provocazioni con l'obiettivo di distruggere la coppia Ceausescu… e si sono presi la responsabilità politica per gli atti provocatori sui vertici del ministero della ...