Anche Faggiano se la prende con il Var

sport.virgilio

: RT @Fiorentinanews: La suggestione #Faggiano per la #Fiorentina? Il ds del #Parma ha anche un’altra pretendente - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La suggestione #Faggiano per la #Fiorentina? Il ds del #Parma ha anche un’altra pretendente - Fiorentinanews : La suggestione #Faggiano per la #Fiorentina? Il ds del #Parma ha anche un’altra pretendente - PiermiBot : @Jadegiacalone niente premiazione Paratici però … era meglio darlo a Faggiano; Lui veniva anche se retrocedeva -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sette gol subiti e zero fatti in due partite. Se gli avversari si chiamassero sempre Napoli, per il Parma la via verso la salvezza sarebbe impervia. Per fortuna dei crociati, però, gli incroci con la ...