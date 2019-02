Allarme Chievo | è la peggiore squadra dei primi 5 campionati europei

Juve - contro il Chievo è Allarme rosso a centrocampo : si scalda Emre Can : La Juventus ha iniziato l'anno conquistando la Supercoppa Italiana a Gedda, battendo il Milan grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Se da un lato Allegri non può che essere soddisfatto, dall'altro deve fare i conti con alcuni giocatori usciti malconci dalla sfida con la formazione rossonera. contro il Chievo il tecnico bianconero potrebbe affidarsi a Emre Can. Gli indisponibili In vista della riapertura del campionato, in programma lunedì 21, le ...