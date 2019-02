Trascina una donna nel bagno del treno e la violenta | arrestato 37enne

Io sono Mia - Patty Pravo furibonda : "Mia Martini porta jella?" - ecco chi Trascina in tribunale : Un successo enorme, ma non mancano le polemiche su Io sono Mia, la fiction su Mia Martini trasmessa da Rai 1. Ad accusare è una Patty Pravo furibonda, la quale si dice pronta ad adire le vie legali. Il punto è che dopo l'omaggio a Sanremo alla Martini e dopo il successo della fiction, è tornata a ci

Barbara D’Urso Trascina John Vitale in Tribunale ed Attacca Alvin! : Barbara D’Urso non ci sta e decide di querelare l’aspirante naufrago de l’Isola Dei Famosi, John Vitale! Oltre alle parole di fuoco che gli rivolge, la conduttrice napoletana non risparmia nemmeno Alvin! Sentite che pensiero gli rivolge! Domenica Live: Barbara D’Urso querela un aspirante naufrago de L’Isola Dei Famosi per alcune frasi offensive pubblicate sui social nei suoi confronti! Poche ore fa è andata in onda ...

Un video mostra una donna nera incinta Trascinata violentemente fuori dalla metro di Stoccolma dagli agenti di sicurezza : In Svezia si sta discutendo molto del video in cui una donna nera incinta viene trascinata con violenza da due responsabili della sicurezza della metro di Stoccolma per non avere con sé un biglietto regolare. Il video è stato girato

Putin sospende il trattato antimissili : «Non ci faremo Trascinare in una corsa alle armi» : Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che...

Matteo Renzi Trascina Beppe Grillo in tribunale : si dice che pure Alessandro Di Battista... : Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il Partito democratico è riuscito a trascinare Beppe Grillo in tribunale. Come riporta il Corriere della sera, nel 2016 era apparso sul blog di Grillo un posto contro Matteo Renzi in cui lo paragonava a un mafioso. L'allora tesoriere dem, il Renzianissimo France

Matteo Salvini vuole Trascinare Sea Watch in tribunale. Blitz di tre politici a bordo : Matteo Salvini è pronto a trascinare la Ong Sea Watch in tribunale. Casus belli, la vicenda della nave ferma a un miglio da Siracusa, con a bordo 47 migranti salvati oltre una settimana fa al largo della Libia."Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della Ong "Sea Watch 3" abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare ...

Napoli - Trascina una donna in un vicolo e tenta di violentarla : arrestato : Un episodio molto grave che si sarebbe potuto concludere in maniera ancor peggiore se non fosse stato per l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si è verificata ancora una volta a Napoli, dove un uomo ha tentato di violentare una donna dopo averla trascinata all'interno di un vicoletto della città. Il protagonista è un uomo di quarantuno anni, richiedente asilo originario della Nigeria, Papa Stephen. Secondo quanto riferiscono i media ...

Gregorio De Falco - l'ex comandante Trascina Luigi Di Maio in tribunale : la resa dei conti : Il senatore ex M5s Gregorio De Falco ha deciso di citare in tribunale Luigi Di Maio per fare ricorso contro l'espulsione del gruppo grillino a palazzo Madama. l'ex comandante della Capitaneria di porto era stato scaricato dai Probi viri pentastellati dopo aver contestato a più riprese il decreto Sic

Ecco il video che sta indignando il mondo - una maestra Trascina un bambino autistico dai capelli : USA, Ecco il video che indigna il mondo, una maestra maltratta un bambino di 9 anni Un video, immortalato dalle telecamere di sorveglianza di una scuola elementare a Wurtland, negli Stati Uniti, sta indignando il mondo. Vittima di questa presunta violenza sarebbe un bimbo autistico di 9 anni. Alana, che viene trascinato per il corridoio della scuola davanti ad altri studenti che assistono inermi alla scena. Angel Nelson, la mamma del piccolo, ha ...

Choc al Luna Park - 13enne Trascinata per i capelli e picchiata da due coetanee : Aggredita e picchiata con calci e pugni da due coetanee. È successo a una tredicenne al Luna Park di Piombino: la ragazza è stata tirata per i capelli e trascinata a terra e poi colpita con calci e ...

Apple - dopo taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta : Trascina in negativo Wall Street e i listini europei : Il titolo di Apple arriva a perdere più del 10 per cento nelle contrattazioni odierne a Wall Street. È l’effetto dell’annuncio di Cupertino di aver rivisto al ribasso di circa sette miliardi le sue stime per il primo trimestre del 2019. Un crollo che ha trascinato con sé i listini di tutto il mondo. Le principale Borse europee hanno chiuso in rosso: a Londra l’indice Ftse100 ha chiuso in calo dello 0,62%, mentre assai maggiori sono ...

Donna messa al guinzaglio dall'ex : "è una bestia!"/ Napoli - "Trascinata fino a svenire - non voglio morire" : Donna messa al guinzaglio dall'ex: il racconto choc della vittima ora ricoverata al Cardarelli di Napoli. 'Non voglio morire...'.