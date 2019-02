Simeone ora vuole la Coppa

Mea culpa Simeone : 'Chiedo ancora scusa alla Juve e argomento chiuso' : 'Sapete che io non cerco giustificazioni però voglio scusarmi di nuovo con chi si è sentito offeso da quel mio gesto dell'altro giorno e con la Juventus '. Diego Pablo Simeone torna a scusarsi con i ...

Gazzetta : “Se non squalificano Simeone - meglio non fare moralistiche campagne di prevenzione” : I tre scenari L’esultanza di Simeone ha fatto molto discutere, com’era ovvio che fosse. Anche la Gazzetta oggi ci torna su. Scrive che il tecnico argentino dell’Atletico Madrid rischia di essere squalificato. La decisione potrebbe arrivare anche oggi. Gli scenari prospettati dal quotidiano sono tre: “l’apertura di un procedimento disciplinare in base ai rapporti dell’arbitro e del delegato, oppure dopo aver visionato le ...

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League : Allegri punta su Dybala - Simeone con la coppia Morata-Griezmann : L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto ...

Atletico-Juve - il cuore Colchonero. Simeone «Ma quale pressione - non vediamo l'ora» : Simeone non cita Oblak, il portiere para rigori, che in questo momento è forse il migliore al mondo . Oltre che il più caro, con una clausola da 100 milioni di euro. L'Atletico si aggrappa a lui e a ...

Simeone : "Juve - club solido. Diego Costa non ha ancora i 90'" : Parlo di calcio, non di politica'. Atletico Madrid-Juve, le ultime dal nostro corrispondente sui Colchoneros KOKE E Costa - 'Koke giocherà se si sentirà bene. Lo sento molto entusiasta, è possibile ...

Inter-Godin - ancora non è fatta : le parole di Simeone sull’affare : Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato del caso Godin, dato ad un passo dall’Inter dalle recenti voci di calciomercato “Il club sa bene cosa penso e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno“. L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, si esprime così sulla situazione del suo difensore centrale, Diego ...