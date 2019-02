Regione Abruzzo | il vice presidente vicario Lolli | Lascio una Regione in linea con

Abruzzo : Finco (Lega) - 'siamo il primo partito in Regione - e in crescita da Nord a Sud' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, anche se locale, dimostra che la Lega è in costante crescita dal Nord al Sud e che le politiche e le strategie messe in campo a livello nazionale dal ministro Matteo Salvini lo premiano sia per la coerenza delle sue sc

Abruzzo - Paragone - M5s - : 'Voto marginale - Regione non vuole cambiamento' : "Il risultato in Abruzzo ci dice che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi anni sono state gestite le cose e quindi non avevano intenzione di cambiare". Lo afferma il senatore ...

Regionali in Abruzzo - la débâcle del M5s dal 40 alle politiche a terza forza nella Regione : Sebbene la candidata pentastellata Sara Marcozzi cerchi ogni giustificazione possibile per alleggerire il colpo, il dato più evidente di queste elezioni Regionali in Abruzzo è la disfatta del M5s. Il ...

Elezioni Abruzzo : Marco Marsilio presidente della Regione : Elezioni: Marco Marsilio, candidato di Fratelli D'Italia, eletto presidente della Regione Abruzzo. Giorgia meloni Ringrazia. Lega primo Partito

Abruzzo - i risultati : il centrodestra si prende la Regione - oltre il 50% a L’Aquila e Teramo. Lega primo partito - M5s sotto il 20 : Il centrodestra si prende l’Abruzzo. Quando sono state scrutinate oltre 1300 sezioni su 1.633, secondo i dati del Viminale, Marco Marsilio è avanti con il 48,24%. Al secondo posto Giovanni Legnini (centrosinistra) con il 31,26%. Terza piazza per Sara Marcozzi (M5s) che si ferma al 19,85%. Per Stefano Flajani (Casapound) lo 0,46% dei voti. Secondo i dati non ancora definitivi la Lega risulta essere il primo partito con il 27,84 dei voti e ...

La Regione Abruzzo va al centro destra con Marsilio (47 - 6%) : Voto Abruzzo, vince il centrodestra con Marsilio (47,6%). Legnini al 30,6. Lega primo partito al 26,2%, M5s al 19,8 Con oltre il 10% dei voti scrutinati, il candidato presidente per il centrodestra Marco Marsilio è avanti nelle elezioni regionali in Abruzzo con il 48,49%. Seguono il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini con il 34,09% e quella del Movimento 5 stelle Sara Marcozzi con il 16,68%. Lega primo partito con il 27,42%. M5s al ...

Abruzzo : vola il centrodestra - Marsilio verso la presidenza della Regione. Berlusconi : si apre una pagina nuova : 1:14 Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, e' il nuovo presidente della Regione Abruzzo. I primissimi dati, diffusi subito dopo la chiusura delle urne non lasciano molto spazio all'incertezza. Secondo l'instant poll realizzato dal consorzio Opinio per la Rai, Marsilio ha prevalso con il 41-45% dei voti precedendo Legnini (centrosinistra) fermo al 30-34% e Marcozzi (M5S) al 22-26%. Ancora piu' netto il dato della prima ...

864 siti inquinati o potenzialmente contaminati in Abruzzo. La Regione aggiorna l'anagrafe dei siti : L'Aquila - Sono 864 i siti contaminati o potenzialmente contaminati in Abruzzo secondo l'ultimo aggiornamento dell'anagrafe dei siti approvato il 28 dicembre scorso dalla Giunta Regionale con la delibera 1033/18. Di questi 159 sono siti con superamenti accertati delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) o delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque, così distribuiti: 74 in provincia di Chieti, 43 in ...

Regione Abruzzo - 4 in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...

Regione Abruzzo. Approvati bilancio e legge di stabilità : L'AQUILA Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 2021, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 , Piano di Rientro, , la legge di stabilità regionale 2019 e il bilancio di Previsione finanziario ...