Nati nel 2019 | gli aiuti economici

California - incatenavano i 13 figli e li lasciavano senza cibo nella “casa degli orrori” : condanNati : La procura ha ricostruito che la coppia puniva i 13 figli legandoli con delle corde e catene per settimane o mesi. Venivano picchiati, potevano fare solo una doccia l’anno e la notte erano costretti a restare svegli. Quasi tutti erano malnutriti: i ragazzi potevano infatti mangiare solo una volta al giorno.Continua a leggere

Atletica - CampioNati Italiani invernali di lanci : Mauro Fraresso secondo italiano di sempre nel giavellotto! : Seconda giornata di gare a Lucca, nove i titoli che sono stati assegnati oggi ai Campionati Italiani invernali di lanci. La sorpresa di giornata è stata la misura di Mauro Fraresso, che con 81.79 metri diventa il secondo italiano all time. Disco assolute donne Il lancio del disco femminile è stato vinto da Giada Andreutti: dopo aver partecipato ai Mondiali juniores di bob, l’atleta dell’ Atletica Malignani Libertas, ha migliorato il ...

Daria DoNati - in Svezia con l'Italia nel cuore : "Da voi pochi investimenti in ricerca" : Progetta e vende fabbriche di medicinali chiavi in mano, soluzioni complete, pacchetti chiusi, con le istruzioni per l'uso. Ordinabili anche on line. Industrie per accelerare la produzione di terapie ...

Sconfigge la leucemia ma non può tornare a scuola : nella sua classe bimbi non vacciNati : Il bambino ha otto anni ed è immunodepresso. "Basterebbe una varicella per farci tornare nell'incubo" racconta la madre al...

Unicef : in calo nel 2018 i minori stranieri non accompagNati in Italia : Sono 3.536 i minori stranieri non accompagnati arrivati via mare in Italia nel 2018. A dichiararlo è il rapporto Unicef secondo il quale le presenze nel nostro Paese, 10.787 nel 2018, sono in calo di ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia con la Danimarca nel gruppo B. Urna a Nyon non fortuNatissima : Si è tenuto quest’oggi a Nyon (Svizzera) il sorteggio delle Qualificazioni agli Europei di Calcio femminile, la cui fase finale si disputerà nel luglio del 2021 in Inghilterra. L’Italia di Milena Bertolini, in base al ranking, era presente in prima fascia in compagnia delle grandi del Vecchio Continente: Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e Scozia. Pertanto da questo punto di vista non correva il rischio di ...

Isola - elimiNati nella puntata di ieri : Giorgia torna in Italia - Bettarini con Kaspar : La sesta puntata dell'Isola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 e si è assistito a una doppia eliminazione. La prima a uscire dal gioco è stata Giorgia Venturini, in nomination la scorsa settimana con Marco e Luca. Una seconda eliminazione a sorpresa, ha visto invece l'eliminazione di Stefano Bettarini, sconfitto al televoto flash. L'ex calciatore, a differenza di Giorgia, ha accettato di rimanere sull'Isola che non c'è ...

Romano FeNati è tornato : in pista a Jerez nella prima giornata di test di Moto3 : Una vera e propria rivoluzione, con cui dovranno confrontarsi anche i neo arrivati in Moto2, come il campione del Mondo Moto3 Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Bastianini, Bezzecchi e Nicolò ...

La Taiwan degli anni 80 e una famiglia persa nel faNatismo religioso nell'inquietante Devotion : Nel caso in cui seguiate con un minimo di attenzione la scena indie molto probabilmente avrete sentito parlare di Detention, un ottimo survival horror ambientato nella Repubblica cinese degli anni '60, in un paese soggiogato da un regime governativo opprimente nel quale vige una rigidissima corte marziale. Oggi vi riveliamo che il secondo progetto degli sviluppatori di Detention, i ragazzi di RedCandleGames, è finalmente disponibile.Devotion è ...

Instagram toglie follower : account fake elimiNati nella notte. Quali sono : Instagram toglie follower: account fake eliminati nella notte. Quali sono Profili fake su Instagram Dalle poche centinaia alle centinaia di migliaia di utenti. Si tratta del numero variabile di follower “persi” per strada da molti personaggi famosi. Un evento dai contorni ancora poco chiari. Infatti mentre in prima battuta la spiegazione che molti hanno dato rispondeva al criterio della volontaria cancellazione di profili fake operata da ...

Atletica – CampioNati Italiani Assoluti indoor - Leonardo Fabbri sorprende nel lancio del peso : Per Fabbri, che abbatte la propria migliore prestazione italiana under 23 di 20,20, anche altri due lanci oltre il precedente record personale Un’emozione dopo l’altra nella giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È da urlo Leonardo Fabbri capace di scagliare il peso a 20,69, orizzonti che nella storia di questa specialità avevano raggiunto soltanto Alessandro Andrei (21,54) e Paolo Dal Soglio ...

Lorenzo Lotto 'ricomposto' : da San Pietroburgo a RecaNati fino al 24 marzo il primo dei tre pannelli della 'Trasfigurazione di Cristo' : Da San Pietroburgo a Recanati per un ricongiungimento di breve durata ma di grande bellezza. fino al 24 marzo sarà esposto nella Pinacoteca di Recanati, a Villa Colloredo Mels, il primo dei tre ...

Atletica - CampioNati Italiani Indoor 2019 : spettacolo nel triplo. Simone Forte con 16.76 batte Donato - terzo e quarto europeo dell’anno! : Simone Forte si è letteralmente scatenato ai Campionati Italiani Indoor 2019 di Atletica leggera e ha vinto il tricolore nel salto triplo con un eccellente balzo da 16.76 metri. L’atleta delle Fiamme Gialle è diventato il settimo italiano di sempre al coperto ma soprattutto è salito al terzo posto delle liste europee stagionali: meglio di lui hanno saputo fare soltanto il finlandese Simo Lipsanen (16.98 lo scorso 10 febbraio a Lievin) e il ...

Miss Progress InterNational 2019 nella meravigliosa Puglia : Come negli anni passati, ci sarà un racconto quotidiano sulle attività: visite guidate, spettacoli, degustazioni di cibi e vini e così via e la notte dell'incoronazione sarà trasmessa in diretta ...