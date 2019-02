F1 Williams | Kubica | «Dobbiamo rivedere i nostri obiettivi»

F1 - Kubica ed i problemi della Williams : “speriamo di venirne fuori” : Robert Kubica sta vivendo un ritorno in F1 un po’ complicato a causa dei problemi della sua Williams : le parole del pilota Robert Kubica è tornato in pista dopo una lunga assenza, ma sta facendo i conti con i ben noti problemi della Williams . Il pilota ne ha parlato oggi in tutta sincerità: “L’inizio non è stato perfetto e anche la giornata odierna non è stata affatto facile. Alla fine abbiamo percorso 12-14 giri utili, nei quali ho ...

Per Kubica la sfida sarà restare in F1. Williams permettendo : Robert Kubica non ci gira intorno: il successo del suo ritorno in F1 dipenderà dalla competitività della Williams 2019. Dopo 8 anni di assenza, il 34enne polacco quest’anno torna sulla griglia da titolare, ma al volante della Williams, che nel 2018 è stata la monoposto più lenta. Kubica è pronto per la sfida: “E’ un […] L'articolo Per Kubica la sfida sarà restare in F1. Williams permettendo sembra essere il primo su ...