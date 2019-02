F1 | Hulkenberg schietto | “la nuova ala posteriore? Sembra di guidare con un paracadute

sportfair

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Il pilota tedesco ha parlato dellaaladella Renault, esprimendo il proprio personale punto di vista La prima sessione di test per la Renault si è conclusa positivamente, escludendo il problema avuto da Ricciardo che ha visto esplodere la sua alain pieno rettilineo.AFP/LaPresseUna situazione subito risolta dai meccanici del team francese come sottolineato anche da Nico, intervistato sullacomponente introdotta in questa stagione: “adesso abbiamo una maggiore resistenza aerodinamica a causa dell’alapiù grande, è comecon unaperto. Sei sul rettilineo, guardi negli specchietti e vedi quell’enorme ala che, ovviamente, ha un impatto anche sulla sensazione di potenza del motore. La macchina noncosì diversa dal 2018, per me non è cambiato molto. Abbiamo lo stesso sterzo, ad esempio, ed ...