Elezioni regionali Sardegna 2019, i primi risultati in tempo reale

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Dopo i dati degli exit poll, diffusi nella serata di ieri, secondo cui per la presidenza della Regionesarà una lotta testa a testa tra Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra), iniziano ad arrivare idati reali, relativi allo scrutinio iniziato alle 7 di questa mattina.exit poll sullein, diffusi nella serata di domenica 24 febbraio, hanno evidenziato una lotta testa a testa tra il candidato del centrodestra, Christian Solinas, e quello del centrosinistra, Massimo Zedda. Con il Movimento 5 Stelle e Francesco Desogus nettamente sotto le previsioni. I dati diffusi nella serata di ieri dal consorzio Opinio Italia, che mette insieme l’istituto Piepoli, Noto ed Emg, hanno evidenziato come il candidato del centrodestra fosse tra il 36,5% e il 40,5% dei voti. Zedda subito dietro, tra il 35% e il 39%. E il Movimento 5 Stelle tra il 13,5% e il 17,5%. Idati reali confermano questi trend, con il centrodestra avanti, ma più nettamente, seppure con uno scrutinio di pochissime sezioni: solo due su 1.840, nel Sulcis e nell’oristanese. Solinas è in testa con il 47,4% delle preferenze, mentre Zedda è al 34,81%. Molto più indietro il candidato del M5s con l’11,85%. Ma sono finora pervenuti i dati solamente di poche sezioni, per cui è ancora presto per capire se l’esito finale sarà davvero coerente con idati diffusi.Per quanto riguarda le liste, gli exit poll hanno mostrato un netto vantaggio di quelle del centrodestra che sostengono Solinas. La vicinanza tra lui e Zedda, infatti, è dovuta a un forte voto disgiunto a favore del rappresentante del centrosinistra. La Lega si trova in una forbice che va dal 12% al 16% dei voti, mentre nel centrodestra troviamo anche Forza Italia tra il 6% e il 10% e Fratelli d’Italia tra il 2% e il 5%. In totale la coalizione raccoglierebbe tra il 43% e il 47% dei consensi. Il centrosinistra si fermerebbe invece tra il 27% e il 31%, con il Partito Democratico a far da capofila con un dato tra il 13% e il 17%. Il Movimento 5 Stelle, infine, sarebbe tra il 14,5% e il 18,5%. È comunque presto per valutare quale sia l’esito finale, finora lo spoglio – iniziato alle 7 di questa mattina – sembra andare a rilento e prima di un dato definitivo potrebbero volerci alcune ore. Soprattutto perché lo scarto tra i due candidati che si contendono il posto da presidente della Regione è minimo.