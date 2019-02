Adrian | serie rimandata | “Andrà in onda a settembre ottobre e ci sarà Adriano Celentano”

Adrian rinviato? Lo show e la serie d'animazione dovrebbero tornare in autunno : Nel frattempo Celentano aveva chiamato in causa la società Mondo Tv per un risarcimento: non soddisfatta dal lavoro svolto, avviò una causa di risarcimento dal febbraio 2012, cui Mondo tv rispose con ...

Adrian cancellato dai palinsesti di Canale5? Perse le tracce della serie animata di Adriano Celentano : Adrian cancellato dai palinsesti di Canale5? L'eventualità si fa sempre più concreta, dal momento che la serie animata di Adriano Celentano non compare nella programmazione del 25 febbraio e neanche in quella del lunedì successivo. Non c'è traccia delle prossime puntate neanche negli altri giorni della settimana. Gli ascolti raccolti da Adrian non hanno quindi soddisfatto la rete che sembra aver deciso per una sospensione, lasciando quindi i ...

Adrian - la serie sospesa da Mediaset : forfait di Celentano per influenza : Con una dichiarazione ufficiale congiunta di Mediaset e del Clan Celentano, è stato comunicato che la serie tv Adrian è stata sospesa per almeno due settimane a causa di un malanno di stagione che ha colpito il Molleggiato. Tutto ciò arriva dopo le tante polemiche e critiche sullo show evento tanto pubblicizzato nelle scorse settimane a suon di spot ad alto volume, ma che si è rivelato, almeno sino ad ora, un clamoroso flop, visti i dati di ...

Adrian - quarta puntata lunedì 4 febbraio : anticipazioni trama della serie di Adriano Celentano : lunedì 4 febbraio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.25, va in onda la nuova puntata di Adrian, la serie evento animata ideata, scritta e diretta dal leggendario cantante Adriano Celentano. Siamo vicinissimi al giro di boa, visto che il progetto della serie prevede una prima (e unica? Chi lo sa) prima stagione da sette puntate la serie proseguirà per altre cinque settimane, sempre di lunedì sera. Nonostante gli ascolti non proprio ...

Milo Manara prende le distanze dalla serie Adrian di Celentano : Per diversi anni è stata annunciata e poi rimandata l’ambiziosa serie animata Adrian, che doveva raccontare la vita, la musica e i valori di Adriano Celentano. Finalmente in queste settimane la produzione ha fatto il suo debutto con grande fanfara su Canale 5, anche se il risultato probabilmente non è stato all’altezza della lunga attesa, sia in termini di pubblico sia di critica. Uno dei tanti artisti coinvolti nel progetto, il ...

Adrian di Adriano Celentano - la recensione della terza puntata della serie : Lo show, tra canzoni e i monologhi di Pastorelli e Balasso Per dovere di cronaca è il caso di raccontare cosa è accaduto prima, nello show dal vivo che va in onda prima di Adrian : alle 22.03 ...

Milo Manara abbandona la nave Adrian di Celentano prima della terza puntata? Le “precisazioni” sui disegni della serie : Quando mancano poche ore alla messa in onda della terza puntata di Adrian di Celentano su Canale 5, lunedì 28 gennaio, arriva un comunicato di Milo Manara a smorzare ulteriormente il già flebile entusiasmo intorno a questo progetto per cui si è gridato al flop sin dall'esordio. Il celebre disegnatore e penna di punta del fumetto erotico italiano noto in tutto il mondo ha tenuto a fare una serie di "precisazioni", come le definisce in una nota ...