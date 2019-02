Talent scout calcio – Thierry Correia

lanotiziasportiva

: @RaiUno @paolovallesi @OrnellaVanoni Invece di tanta autoreferenzialita, fate i talent scout - rossaIII : @RaiUno @paolovallesi @OrnellaVanoni Invece di tanta autoreferenzialita, fate i talent scout - avvcataliotti : MASTER IN FOOTBALL SCOUTING (TOP TALENT SCOUT III livello): 10 marzo a Reggio Emilia! Il migliore andrà al Parma ca… - avvcataliotti : MASTER IN FOOTBALL SCOUTING (Corso Talent Scout I livello con Moreno Torricelli super ospite!): 2-3 marzo a Reggio… -

(Di domenica 24 febbraio 2019)è un difensore portoghese dio che si sta mettendo in mostra nel campionato portoghese Under 23.Il ragazzo, è un destro naturale ed in campo è un moto perpetuo sulla fascia di competenza sia essa la destra, la sua preferita, o la sinistra, che non predilige ma su cui comunque si destreggia in maniera egregia.è il prototipo del terzino moderno; infatti oltre ad essere molto dinamico e preparato atleticamente dispone di un bagaglio tecnico sopra la media.– la carriera:nasce calcisticamente nelle giovanili dello Sporting di Lisbona e, dopo aver giocato ed entusiasmato nella Youth League, fa il suo esordio neldei grandi disputando qualche dozzina di minuti con la prima squadra in Europa League.In campionato ancora non ha avuto l’occasione di mettersi in luce ma sicuramente nel corso della stagione avrà modo di esordire ...