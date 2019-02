Maltempo Roma | aperti Colosseo e Foro Romano

Maltempo : riaprono Colosseo e Foro Romano - chiuso il Palatino : Il Colosseo e il Foro Romano sono tornati aperti questa mattina dopo la chiusura anticipata disposta ieri pomeriggio a causa del forte vento che ha colpito la Capitale. Resta chiuso invece il Palatino.

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo - emergenza a Roma : “Massima attenzione nelle aree alberate - parchi e cimiteri chiusi” : “Massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature”. E’ l’invito del Campidoglio per le forti raffiche di vento che stanno interessando il centro Italia. Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade per fronteggiare eventuali criticità e per assicurare una viabilità sicura. Gli interventi erano ...

Il centro-sud sferzato dal Maltempo - tre persone morte nel Lazio - A Roma una domenica 'chiusa' per il forte vento : Nell'incidente di Alvito, nel Frusinate, il muro crollato a causa delle forti raffiche di vento ha travolto un gruppo di quattro anziani. Due di loro si sono salvati. La vittima di Guidonia è un ...

Morti per Maltempo : quattro vittime a Guidonia - Alvito e Roma | Meteo : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campania. I venti freddi dai Balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circolazione marittima

Maltempo Roma - cade un reticolato su Ponte Scafa : disagi al traffico : Il forte vento ha provocato, sul Ponte della Scafa, sul Tevere, la caduta di un reticolato che separa la carreggiata stradale da una delle due sponde laterali. Un cartello stradale collegato a tale transennamento laterale, inoltre, è finito quasi sul centro della carreggiata. Si segnalano forti rallentamenti, per il conseguente restringimento del tratto percorribile dalle auto, nella viabilità di collegamento tra Ostia e Fiumicino. A quanto si è ...

Maltempo - è caos a Roma : chiuso il Colosseo - incendio vicino l’argine del Tevere - crollano alberi e cornicioni [LIVE] : Emergenza a Roma dove a causa del Maltempo si sono verificati danni e disagi. “A causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo“. Lo annuncia l’account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo. Un incendio sta interessando inoltre nel pomeriggio un’estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell’argine del Tevere, all’altezza ...

Maltempo Roma - albero cade su un taxi : viale Trastevere bloccato : Ancora disagi causati dal forte vento a Roma. Un grosso ramo di un albero è caduto poco fa su un taxi a viale Trastevere. L’autista è rimasto fortunatamente illeso, non si registrano feriti ma la strada è bloccata. Grande paura anche tra i passanti che hanno assistito alla scena. L’albero ha inoltre danneggiato i cavi elettrici del tram e le persone a bordo del mezzo sono state fatte L'articolo Maltempo Roma, albero cade su un taxi: ...

Maltempo - vento forte a Roma : si stacca insegna - ferita donna : Vicino Roma una donna è rimasta ferita, colpita da un’insegna pubblicitaria di un negozio che si è staccata a causa del vento forte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano. La 70enne è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe grave. Diversi gli alberi caduti stamattina a causa del vento forte vicino Roma (a Genzano, a Marino e Guidonia). L'articolo Maltempo, vento forte a Roma: si stacca insegna, ferita donna sembra ...

Maltempo Emilia Romagna : 1 milioni e 600 mila euro di risarcimenti per Maltempo : Arrivano i primi risarcimenti dei danni agli 89 privati e alle 102 imprese Emiliano-romagnole, comprese quelle agricole, colpiti dalle conseguenze dell’ondata di maltempo che dal 27 ottobre a primi di novembre del 2018 ha interessato tutte le province della Regione. Il Governo ha deliberato un primo stanziamento per l’Emilia-Romagna di 1 milione 680 mila euro: ai cittadini, per i danni ad abitazioni principali o secondarie, sono ...

Maltempo Friuli : da Roma 1 - 5 mln di euro per imprese e privati : “Riceveremo dal Governo 1 milione e mezzo di euro, che riguardano i danni subiti dai privati e dalle attivita’ produttive. E’ quello che abbiamo chiesto raccogliendo le istanze ricevute. Tutto il resto che attiene alle altre opere sara’ oggetto di un successivo provvedimento”. Lo ha detto oggi a Monfalcone il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, in merito allo stanziamento di 95,7 ...