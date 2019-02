Inter viola di rabbia | la Fiorentina fa 3-3 nel recupero | scandalo Var al Franchi

Calcio - Serie A 2019 : Fiorentina-Inter 3-3. Gara pirotecnica - VAR protagonista e pari viola oltre il 100'! : Potrebbe essere romanzata la sfida andata in scena questa sera tra Inter e Fiorentina nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di Calcio: finisce 3-3 tra viola e nerazzurri, ma sono numerosi i ricorsi al VAR dell’arbitro Rosario Abisso, e nel concitato finale i padroni di casa trovano il pari ben oltre il 100′ di Gara. Nel primo tempo partenza pirotecnica con il gol per i padroni di casa al 1′ di Simeone ed il ...

Fiorentina-Inter sul filo - viola a 2 - 80 - nerazzurri a 2 - 60. La doppietta di Lautaro Martinez a 15 - 00 su Sisal Matchpoint : La pesante sconfitta in Champions League con l’Atletico Madrid non dovrebbe intaccare la marcia incontrastata della Juventus in campionato che, nella 25esima giornata, fa tappa a Bologna. La gara sembra scontata ma potrebbe nascondere qualche insidia per i bianconeri, visto che gli emiliani hanno necessità di fare punti e sembrano rigenerati dall’arrivo di Mihajlovic. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente la capolista, a ...

Fiorentina-Inter : Lautaro Martinez e compagni al Franchi per fermare i viola - ancora imbattuti nel 2019 : Allontanata la crisi, l’Inter ha ora un altro scoglio da superare: la Fiorentina, ancora imbattuta dall’inizio dell’anno, e che con i tre punti potrebbe agguantare momentaneamente la Lazio, in attesa del recupero con l’Udinese. I nerazzurri, che avevano conquistato appena un punto contro Sassuolo, Torino e Bologna, si sono rialzati battendo Parma e Sampdoria e qualificandosi per gli ottavi di Europa League. Per questo su planetwin365 ...

Mercato NBA – Ultimi scambi ‘Interni’ tra Lakers e Clippers : senza Zubac e Beasley i gialloviola pensano a Carmelo Anthony : Le due franchigie di Los Angeles si tendono la mano durante le ultime battute del Mercato NBA, Ultimi scambi tra Laker e Clippers Dopo essersi liberati di Avery Bradley (ceduto ai Grizzlies) e di Marcin Gortat, i Clippers pescano con una serie di scambi dalla rosa dei ‘cugini’ Lakers. Ivica Zubac e Michael Beasley passano infatti sull’altra sponda californiana, scambiandosi con Mike Muscala. I due partenti della squadra ...

DIRETTA Inter FIORENTINA PRIMAVERA / Streaming video e tv : in campionato vinsero i viola - Coppa Italia - : INTER FIORENTINA PRIMAVERA si affrontano nella semifinale di andata di Coppa Italia in DIRETTA Streaming video e tv: si attende una sfida equilibrata.

Serie A - moviola : Juve - su Caceres non c'è rigore. Var - Intervento ok a Napoli : empoli-chievo - Di Bello di Brindisi . Il livello della gara gli facilita il compito, la personalità che mette in campo fa il resto. Giusto valutare un peccatuccio veniale il braccio di Rossettini. L'...

Sea Watch - Guardia costiera : “Nave viola norme su sicurezza e ambiente - non può lasciare Catania. L’Olanda Intervenga” : “Una serie di non conformità” che riguardano sia “la sicurezza della navigazione“, sia “il rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente marino”. Al termine dell’ispezione amministrativa effettuata sulla nave che ieri ha sbarcato a Catania 47 migranti, la Guardia costiera punta il dito contro la Sea Watch. Fino a quando non verranno risolti i problemi sollevati, ha fatto sapere la Capitaneria di ...

Serie A - moviola : Inter - rosso severo per Politano. Disastro Chiffi a Verona : LAZIO-JUVENTUS Guida di Torre Annunziata Al 36' controllo scomposto nella sua area di Wallace, che in scivolata Intercetta il pallone prima con la gamba e poi con il braccio molto largo. Un gesto che ...

Inter-Sassuolo termina a reti inviolate - i neroverdi dominano al Meazza : Torna la Serie A con il primo impegno in campionato dei nerazzurri nel 2019: allo stadio “Giuseppe Meazza” si gioca Inter-Sassuolo, 20^ giornata, la prima del girone di ritorno.L’Inter di Spalletti non riesce ad andare oltre al pareggio, ma la squadra di De Zerbi meriterebbe qualcosa in più.Primo TempoEcco il calcio d’inizio: primo pallone giocato dalla formazione emiliana. Forza ragazzi, forza Inter! Subito nerazzurri ...

L’attacco al Venezuela viola il diritto Internazionale. Vi spiego perché secondo me : Il principio di non ingerenza costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale, direttamente collegato a quelli di eguaglianza sovrana e autodeterminazione che rappresentano le basi stesse dell’ordinamento internazionale vigente. secondo Massimo Iovane, ordinario di diritto internazionale all’università “Federico II” e allievo del grande Benedetto Conforti, si tratta di “uno dei principi più importanti ai fini del mantenimento ...

Serie A - la moviola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...

Serie A - la moviola della diciasettesima giornata. Un sabato da record per gli Interventi Var : La giornata si è conclusa con la decisione, ininfluente, di cancellare col Var il secondo gol della Juve per un precedente fallo di Matuidi su Zaniolo. Ma fin dall'anticipo delle 12.30 era stata una ...

Juve-Roma 1-0 : Mandzukic di testa. Bianconeri campioni d’inverno| Chievo -Inter 1-1 Crisi Milan : 0-1 con i Viola : La squadra di Allegri vince la 16ª partita su 17 e conquista il titolo platonico con due giornate d’anticipo. Decide un colpo di testa del croato al 35’

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere