Arsenal-Southampton 2-0

Pronostico Arsenal Vs Southampton - Premier League 24-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Southampton, Premier League 27^ Giornata, Domenica 24 Febbraio 2019 ore 15.05Arsenal / Southampton / Premier League / Analisi – Continua la caccia di un posto nella prossima Champions League per l’Arsenal di Emery, che domenica pomeriggio all’Emirates Stadium affronterà il pericolante Southampton, terz’ultimo in classifica ma con grandi chance di poter evitare la retrocessione in ...