Vela | la Barcolana nel Guinnes dei primati | è la regata più grande al mondo

(Di sabato 23 febbraio 2019)s World Record per lache è ufficialmente lapiùdel: i dettagli Laè ufficialmente lapiùdel. Lo ha certificato ils World Record, che ha inserito la 50.a edizione dellatra imondiali. “La piùal– scrive ils World Record – ha 2689 partecipanti ed è ladi Trieste“. Il record è stato ottenuto il 14 ottobre 2018. La certificazione è giunta lo scorso 18 febbraio, a seguito della procedura di analisi effettuata ex post dall’organizzazione del GWR, e l’atteso diploma è in viaggio dall’Inghilterra per la sede della SVBG, dove sarà accolto con tutti gli onori. “Siamo davvero contenti di questa attestazione ufficiale -ha commentato il presidente della SVBG Mitja Gialuz- eravamo presenti nels molti ...