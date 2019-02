Salvatore Esposito | ' In Gomorra 4 Genny Savastano sarà ancora più spietato'

Salvatore Esposito a New York : 'Gli attori? Non basta essere bravi' : Salvatore Esposito, nella foto con Alessandro Iovino,, il 'Genny Savastano' della serie tv di Sky Atlantic 'Gomorra', da lunedì sarà a New York dove, in compagnia del giornalista e scrittore ...

