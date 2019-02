Nba | bene Gallinari e Belinelli Ma solo Danilo è vincente

Nba - sconfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...

Nba – Westbrook zittisce le critiche : “sono stato benedetto con un talento tale da fottermene!” : Russell Westbrook zittisce le critiche nei suoi confronti: la stella dei Thunder non le manda di certo a dire e risponde a tono alle accuse in merito al suo gioco Russell Westbrook è un talento straordinario. Il playmaker dei Thunder è un giocatore capace di spaccare in due le partite grazie al suo mix di esplosività atletica, talento e carisma che lo fanno essere al centro del gioco di OKC. Soprannominato ‘Mr. Tripla Doppia’, ...

Risultati Nba : crolla Golden State - bene il Gallo - ad Est tutto secondo pronostico : Risultati NBA: Sixers, Raptors, Bucks e Celtics hanno vinto proseguendo nel dominio ad Est, sconfitti invece Curry e soci Risultati NBA, nottata ricca di incontri negli USA, ben 9 partite si sono infatti giocate. I Nets continuano la loro corsa verso i playoff, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite. Sconfitti 148-139 i Cavs dopo ben 3 supplementari, con D’Angelo Russell Sugli scudi con 36 punti. Interessante un ...

Nba 2019 - i risultati della notte (21 Gennaio) : San Antonio e Belinelli sconfitti dai Clippers - Rose fa impazzire Minnesota - bene Indiana : Sono state solo tre le partite della notte NBA. Niente derby italiano e sconfitta anche per l’unico dei due azzurri sceso in campo. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti 103-95 in casa dai Los Angeles Clippers, privi di Danilo Gallinari, che è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati nell’ultimo match contro Golden State. I Clippers sono partiti fortissimo nel primo quarto, toccando il +12 (38-26) e ...

Nba - Harden straordinario - ma i Rockets perdoono. Bene Belinelli : La responsabilità di essere il miglior giocatore del mondo e guidare una squadra è qualcosa che non è per molte persone e LeBron era una di queste' In un finale straordinario, Stephen Curry ha ...

Risultati Nba – Antetokounmpo batte Harden - bene Celtics e Lakers : Sixers ko a Washington : I Bucks espugnano il Toyota Center e si aggiudicano il big match contro i Rockets, i Celtics batto i Pacers mentre i Lakers hanno la meglio sui Pistons anche senza LeBron: i Risultati NBA della notte Notte NBA che regala grande spettacolo e verdetti davvero interessanti. I primi a scendere in campo sono i Boston Celtics che superano nettamente gli Indiana Pacers. Per la franchigia del Massachusetts si mettono il luce Marcus Morris e Jaylen ...

Risultati Nba – Bene Timberwolves e Warriors : Andrew Wiggins e Klay Thompson da paura! : I Risultati NBA maturati nella notte italiana danno ragione a Sixers, Golden State e Clippers Nella notte italiana otto sono stati i match del regoular season NBA giocati. Tra questi da sottolineare la vittoria dei Sixers su Washington. Alla 27° trionfo di stagione, la squadra di Philadelphia vince in casa grazie ai canestri dei suoi pezzi da novanta: Bene Jimmy Butler (20 punti), in doppia doppia Joel Embiid (10 rimbalzi, 20 punti), ...

Nba - i risultati della notte : i Lakers tornano a vincere - bene Bucks e Celtics : Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107 Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo ...

Risultati Nba – Antetokounmpo e Harden regalano spettacolo - bene i Lakers ancora orfani di LeBron James : Nottata di spettacolo sui parquet americani, grazie ad Antetokounmpo e Harden: tutti i Risultati delle partite NBA L’NBA non si smentisce mai e regala spettacolo anche in una normale giornata di regoular season. Tante le partite andate in scena nella notte italiana, al termine delle festività natalizie. Bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons per 107-119. Nonostante i 34 punti di Griffin e la doppia doppia di 19 punti e 14 ...

Risultati Nba – OKC vola con Westbrook e George! Bene Bucks e Celtics : ‘no LeBron no party’ per i Lakers : I Thunder hanno la meglio sui Blazers grazie alla coppia Westbrook-George, vittorie per Bucks e Celtics, Lakers ancora ko senza LeBron James: i Risultati delle sfide della notte NBA Tuoni sul cielo di Portland. Russell Westbrook e Paul George si abbattono sui Blazers con la forza di un temporale e regalano ad OKC la 25ª vittoria della stagione. Westbrook chiude la gara con 31 punti, 7 assist e 9 rimbalzi, Paul George firma 37 punti, 2 ...

Risultati Nba – Warriors-Rockets termina all’overtime : Curry si inchina ad Harden - bene Spurs e Nuggets : La sfida tra Golden State Warriors e Houston Rocket infiamma la nottata italiana: Harden sorride, Curry ko Poche le partite di NBA disputate nella notte italiana, ma nonostante ciò non è di certo mancato lo spettacolo: vittoria per i San Antonio Spurs sui Toronto Raptors, per 125-107. Solo sette punti per l’italiano Belinelli, mentre ha trascinato la squadra Aldridge con i suoi 23 punti. Ottima la prestazione di DeRozan, a referto ...

Nba : bene i Raptors su Utah con 45 punti di Leonard : Roma, 2 gen., askanews, - Prime partite del 2019 in Nba con in campo tutte le prime della classe. In Eastern Conference vincono facilmente i Milwaukee Bucks che dominano contro i Detroit Pistons. bene ...

Risultati Nba – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

Risultati Nba – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...