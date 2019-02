Lo smartphone 5G di OnePlus arriverà nella seconda metà del 2019 | ma non negli USA

OnePlus appone la seconda firma per il lancio dello smartphone 5G : coinvolti i finlandesi di Elisa : Con un annuncio ad hoc su un argomento molto caldo di questi tempi come il 5G, OnePlus tenta l'ardua impresa di oscurare qualche riflettore a Samsung L'articolo OnePlus appone la seconda firma per il lancio dello smartphone 5G: coinvolti i finlandesi di Elisa proviene da TuttoAndroid.

Classifica GFO smartphone più pericolosi per la salute : Xiaomi Mi A1 e OnePlus 5T peggiori : Come ogni anno l'Ufficio Federale Tedesco per la Protezione da Radiazioni ha rilasciato la Classifica dei peggiori e migliori smartphone per la salute umana (calcolata in base alla quantità di radiazioni emesse).Tutti ormai abbiamo uno smartphone costantemente in tasca, ed è per questo che simili notizie ci coinvolgono in prima persona. La nuova Classifica però ha acceso alcune polemiche, poiché salta subito all'occhio la totale assenza (sia in ...

Il prototipo dello smartphone 5G di OnePlus sarà mostrato durante il MWC 2019 : Il prototipo dello smartphone 5G di OnePlus potrà essere provato per la prima volta durante il Mobile World Congress di Barcellona. L'articolo Il prototipo dello smartphone 5G di OnePlus sarà mostrato durante il MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Quali smartphone emettono più radiazioni? Ad inizio 2019 bene Samsung - male Xiaomi - OnePlus e pure Apple : Quali smartphone fanno più male per le emissioni di radiazioni? Una nuova classifica ad inizio 2019 tiene conto dei valori Sar (Specific Absorption Rate) relativi agli smartphone ora in commercio e i risultati stupiranno non pochi lettori. Le nuove misurazioni sono state condotte dal Bundesamt für Strahlenschutz, ossia l'Ufficio federale tedesco. I risultati sono espressi in watt su chilogrammo di peso e le statistiche sono state riportate pure ...

smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio : Samsung Galaxy S9 - OnePlus 6T - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Ecco alcuni modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 5 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto. L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio: Samsung Galaxy S9, OnePlus 6T, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Oxy-ify rende ogni smartphone un po’ OnePlus! : Il nuovo modulo Magisk Oxy-ify si occupa di aggiungere animazione d'avvio, applicazioni, sfondi e font provenienti dalla OxygenOS dei dispositivi OnePlus su ogni smartphone. L'articolo Oxy-ify rende ogni smartphone un po’ OnePlus! proviene da TuttoAndroid.

Il launcher di OnePlus è ora disponibile su ogni smartphone Android con root : OnePlus launcher è installabile su tutti gli smartphone con Android 9 Pie e il root: basta installare un apk modificato e QuickSwitch, il nuovo modulo Magisk. L'articolo Il launcher di OnePlus è ora disponibile su ogni smartphone Android con root proviene da TuttoAndroid.

Direttamente dalle sale riunioni di OnePlus - ecco un’anteprima sul prossimo smartphone : Il misterioso progetto di OnePlus appare con una superficie posteriore rossa o bianca, su cui trova posto un oblò che dovrebbe racchiudere le fotocamere L'articolo Direttamente dalle sale riunioni di OnePlus, ecco un’anteprima sul prossimo smartphone proviene da TuttoAndroid.