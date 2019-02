L' Inter asfalta il Rapid | la squadra sembra convincere senza un attaccante di peso

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) L'a San Siro contro gli austriaci mostra una grande solidità ed un atteggiamento intraprendente in fase di costruzione. E' un 4 a 0 netto, che ipoteca totalmente il passaggio del turno di Europa League, lanciando probabili segnali incoraggianti. La mobilità e i tocchi intelligenti di Lautaro Martinez consentono un giro palla piùo e pulito, che se mantenuto può portare a ottimi risultati in termini di gioco. Ladare punti di riferimento in attacco appare più imprevedibile etrovare delle variazioni rispetto al solito gioco standard. Grande prestazione di Ivan Perisic, che per una sera torna l'esterno ammirato durante la scorsa stagione.Solidità Lanerazzurra ha concesso veramente poco all'avversario, lasciando il neo capitano Samir Handanovic quasi totalmente inoperoso. Nonostante la predi Andrea Ranocchia tra i titolari, che destava non ...