Ligue 1 | Psg avanti tutta | Nimes battuto e +17 sul Lilla

Ligue 1 - Mbappe trascina il Psg : 3-0 al Nimes : PARIGI - Vittoria casalinga del Psg con il Nimes . La formazione parigina trova il successo e si allontana ulteriormente dal Lille secondo, consolidando il primo posto nella classifica del campionato ...

Ligue 1 : il Lille rallenta a Strasburgo - sorride il Psg : Il Lille raccoglie un solo punto nella trasferta di Strasburgo, dove finisce 1-1: ospiti in vantaggio al 42' con Jonathan Ikone, ma al 68' arriva il pareggio di Gonçalves che vanifica tutto. Questo ...

Ligue 1 : il Psg torna alla vittoria - ma trema per Cavani : Il Psg torna alla vittoria dopo la sconfitta di Lione, ma perde Edinson Cavani . Il Matador decide la sfida interna sul Bordeaux , realizzando al 42' il rigore del decisivo 1-0, ma non gioca il ...

Ligue1 - la classifica dei giocatori più pagati : domina il Psg - Balotelli fuori dalla top10 : Stipendi da capogiro nel campionato francese: tra i 10 più pagati ci sono quasi esclusivamente giocatori del Psg, mentre Balotelli è fuori dalla classifica. Podio "delle meraviglie": riuscite a ...

Lione-PSG : diretta streaming e tv - dove vederla | Ligue 1 : Lione-PSG: diretta streaming e tv, dove vederla | Ligue 1 Domenica 3 Febbraio alle ore 21.00 si disputerà al Parc Olympique Lyonnais di Lione la tanto attesa sfida tra Lione e Paris Saint Germain, valida per la 23a giornata della Ligue 1 2018/2019. Ben sedici punti separano le due squadre nella classifica del campionato francese. Il Paris Saint Germain guarda tutti dall’alto, assoluta ...

Sfida d’alta classifica in Ligue 1 : ecco dove vedere Lione-PSG in Tv : La Ligue 1 è giunta alla 23esima giornata e propone un match davvero interessante: il Paris Saint Germain capolista è di scena sul campo del Lione in una gara che i padroni di casa vogliono sfruttare per consolidare la propria posizione e garantirsi maggiore sicurezza in ottica Champions League. Lo spettacolo sembra essere garantito e […] L'articolo Sfida d’alta classifica in Ligue 1: ecco dove vedere Lione-PSG in Tv è stato ...

Niang umilia Buffon : robe da matti in Ligue 1 - il gol che vale una carriera in Psg-Rennes : Roba dell'altro calcio. M'Baye Niang, uno che tra Milan e Torino è diventato famoso più per le occasioni sprecate che per i gol fatti, segna di tacco a Gigi Buffon. Accade in Ligue 1, dove il 24enne attaccante del Rennes segna il momentaneo 1-1 contro i dominatori del Psg. Alla fine finirà 4-1 per i

Ligue 1 : il Lione passa ad Amiens con il minimo sforzo. PSG-Rennes dalle 21 : ROMA - La domenica di Ligue 1 inizia con il Montpellier che rispetta i pronostici della vigilia e batte, davanti al proprio pubblico, il Caen per 2 a 0. Succede tutto nel primo quarto d'ora della ...

Pronostico PSG vs Rennes - Ligue 1 27-01-2019 e Analisi : PSG-Rennes, domenica 27 gennaio. Si giocherà al Parc des Princes di Parigi la 22ª giornata di Ligue 1, che vedrà la capolista ospitare il Rennes di Julien Stéphan. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Paris Saint Germain e Rennes?Il Paris Saint Germain dovrà fare a meno di Neymar nella gara di domenica sera contro il Rennes. Il giocatore brasiliano ha subito, infatti, un gravissimo infortunio al piede destro durante la partita di ...

Ligue 1 : storico Psg - 9-0 al Guingamp. Monaco sempre più nel baratro - pareggio thrilling per il Nizza : Il Guingamp aveva scritto un pezzetto di storia eliminando il Psg in Coppa di Lega. Ma in campionato arriva la rivincita con gli interessi: al Parco dei Principi termina infatti 9-0. Giornata di ...

Ligue1 - Psg senza limiti : 9-0 al Guingamp - che show i tre tenori! : Stavolta niente sorprese. E niente miracolo per il Guingamp, polverizzato dal Psg che doveva vendicare l'umiliante eliminazione subita dai bretoni una decina di giorni fa, in coppa di Lega. Ai quarti ,...

Ligue 1 : il Psg infierisce sul Guingamp : 9-0. Ansia per Verratti : PARIGI - Vendetta, tremenda vendetta. Dieci giorni dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Coppa di Lega francese, finì 2-1,, nella 21esima giornata di Ligue 1 il Paris Saint-Germain travolge il fanalino ...

Ligue 1 - storico Psg : 9-0 al Guingamp e record eguagliato per la vittoria più larga di sempre : Il Guingamp aveva scritto un pezzetto di storia eliminando il Psg in Coppa di Lega, ora i rossoneri entrano nei libri dei record dalla parte sbagliata perdendo al Parco dei Principi per 9-0 . Giornata ...

Ligue 1 - il Psg vince 9-0 : show di Neymar - Mbappé e Cavani : TORINO - Clamorosa vittoria del Psg in casa contro il Guingamp . I parigini battono 9-0 la squadra che occupa l'ultimo posto di Ligue 1 grazie alla show di Mbappe, Cavani e Neymar. La formazione di ...