liberoquotidiano

: Incidenti: ciclista travolto da auto pirata a Milano... - TV7Benevento : Incidenti: ciclista travolto da auto pirata a Milano... - PiacenzaSera : Due #incidenti nel tardo pomeriggio in provincia di #Piacenza - MaliqiYlber : @manumas78 Ho qualche perplessità nel comprendere che non è 'contromano' quando a tutti gli effetti se un ciclista… -

(Di sabato 23 febbraio 2019), 23 feb. (AdnKronos) - Unè statoda un'. L'incidente è avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina in via Breda, all'altezza dell'incrocio con via Emilio de' Marchi. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto accertata, ma nell'impatto l'uomo, di orig