Il Venezuela sta chiudendo i suoi confini

Una persona è morta e 12 sono state ferite dopo che l’esercito Venezuelano ha sparato contro la folla che voleva tenere aperto il confine con il Brasile : I soldati dell’esercito venezuelano hanno sparato contro alcuni civili che stavano cercando di mantenere aperto una porzione del confine tra il Venezuela e il Brasile, nel sud del paese, per permettere l’ingresso degli aiuti umanitari internazionali. Il presidente del Venezuela

CAOS Venezuela/ Narcos - lo stato nello Stato che può far scoppiare una guerra : Mentre il Paese attende gli aiuti internazionali, non bisogna sottovalutare il peso che i Narcos, alleati del potere, hanno in VENEZUELA

Venezuela - organizza festa per fidanzata - poi l'accusa : 'Mi tradisce col mio migliore amico' (VIDEO) : Una vicenda tanto curiosa quanto imbarazzante quella che si è verificata nei giorni scorsi nella lontana Venezuela, dove un uomo ha escogitato un piano per potersi vendicare di quello che secondo lui è un tradimento da parte della fidanzata, Daliana Meleàn. Ebbene, secondo quanto riferisce il sito inglese Metro.co.uk, l'uomo ha deciso di organizzare una grande festa a sorpresa in occasione del compleanno della donna. Durante la serata è poi per ...

Venezuela - ho parlato con una giornalista locale e il quadro è sconfortante : Una bottiglia d’olio extravergine costa 31 dollari, un chilo di latte in polvere 14 dollari. Pomodori pelati in scatola 5 dollari. E cinque dollari è il salario minimo. Cinque dollari è anche la pensione di chi ha lavorato tutta una vita. La gente, poveri e non poveri, ridotta alla fame, rovista nelle pattumiere. Ma lui, Nicolas Maduro, rifiuta 50 tonnellate di aiuti umanitari che sono bloccati al confine. Non possono entrare in Venezuela perché ...

Venezuela - Guaidó è un golpista? Ecco cosa dice la Costituzione : Sul Venezuela stiamo assistendo, ancora una volta, alle fasi preparatorie di un regime change, in barba alle consuetudini del diritto internazionale. Questa è una realtà che prescinde da un giudizio sul governo di Nicolas Maduro, che ovviamente spetta ai Venezuelani. Dobbiamo però prendere atto di una serie di fatti concreti che le diplomazie europee allo stato attuale non possono cambiare con le loro risoluzioni, i loro ultimatum e le loro ...

Venezuela - Guaidò : governo è stato riconosciuto da ben 60 paesi - : 'Coloro che hanno usurpato il potere a Miraflores pensavano che ci avrebbero sconfitto, mentre 60 paesi del mondo riconoscono oggi la nostra lotta democratica. E un paese al giorno ci …

Venezuela - altri schiaffi per Alessandro Di Battista e M5s : la loro retromarcia sul comunista Maduro : Sul Venezuela il governo Lega-M5s ha ribaltato drasticamente la linea invocata da Alessandro Di Battista che pretendeva di sostenere il dittatore comunista Nicolas Maduro. Alla Camera, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi ha finalmente chiarito quale sia la posizione dell'Italia nei confro

Venezuela : panoramica delle sanzioni statunitensi : Ma risparmiano, nei settori colpiti, le persone fisiche e giuridiche che servono gli interessi degli Stati Uniti o che, se venissero colpiti, genererebbero un danno all'economia a stelle e strisce ...

Rapporto CELAG sulle sanzioni di Stati Uniti ed Unione Europea al Venezuela : i numeri di un massacro : ... 19,2 miliardi, , più quello che il paese ha dovuto pagare ogni anno in media corrispondente al debito estero , 3,3 miliardi, , possiamo concludere che l'economia e la società hanno subito un'...

Sala la tensione in Venezuela - Guaidò nel mirino del Tribunale che parla di “colpo di Stato”. Parolin - da S. Sede neutralità positiva : E' sempre alta la tensione in Venezuela. E se dal fronte governativo, il presidente Venezuelano Nicolas Maduro di tornare alle urne per le presidenziali non vuol sentirne parlare, dal fronte dell'opposizione, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, non esclude un intervento militare Usa per estromettere Maduro e alleviare crisi umanitaria Caracas. Questa è l'aria che tira in un Paese, il Venezuela, devastato da tempo da una crisi ...

Venezuela - parla il Segretario di Stato vaticano Parolin : "Da Santa Sede neutralità positiva" : La situazione in Venezuela mette "a rischio" la stabilità dell'America latina e di tutto il mondo. L'allarme è arrivato da Federica Mogherini. "Il nostro compito è urgente e questa urgenza deriva ...

Il Venezuela sta bloccando gli aiuti umanitari dall’estero : Gli Stati Uniti hanno inviato nel paese cibo e medicine, per sostenere il governo autoproclamato di Juan Guaidó: Maduro ha bloccato le strade

Venezuela - Tajani : "Italia non può stare dalla parte dei dittatori e contro la democrazia" : 'L'Italia ha bloccato un processo avviato dall'Unione Europea. Non è possibile che il Paese sia dalla parte dei dittatori e contro la democrazia, il Governo decida'. Queste le parole di Antonio Tajani,...

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione