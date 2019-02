: Cinema, morto il regista Stanley Donen. Re del musical con 'Cantando sotto la pioggia' - RaiNews : Cinema, morto il regista Stanley Donen. Re del musical con 'Cantando sotto la pioggia' - Ilsuccodimela : È morto Stanley Donan. Io, che sono un’appassionata di film musicali, ho sempre pensato che, in mezzo ai vari pezzi… - NotizieIN : E' morto Stanley Donen, re dei musical -

Si è spento,all'età di 94 anni,, regista di classici del cinema come "Singin' in the Rain" e "Charade". Diresse anche altri film leggendari come "Seven Brides for Seven Brothers" (Sette spose per sette fratelli), 1954 e Funny Face (Cenerentola a Parigi), 1957,con Fred Astaire e Audrey Hepburn. Negli anni '60 si trasferisce nel Regno Unito dove realizza due dei suoi film più famosi, entrambi con Audrey Hepburn protagonista: "Charade" (Sciarada) nel 1963 e "Two for the Road" (Due per la strada).Bebuttò da ballerino a Broadway(Di sabato 23 febbraio 2019)