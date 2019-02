Disagi a Roma per il vento forte | alberi e rami caduti

Roma : principio d'incendio all’aeroporto di Ciampino - Disagi per i passeggeri : Caos alle ore di 8:00 di questa mattina all’aeroporto di Roma Ciampino a causa di un principio di incendio in un'area interrata che si trova sotto l'area duty free, utilizzata come magazzino ed in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il fuoco, che è stato peraltro spento dai Vigili del Fuoco in meno di un minuto, ha portato non poche preoccupazioni e diversi disagi per i passeggeri: dopo aver evacuato l’aeroporto ed aver bloccato alcune partenze ...

Roma : domani possibili Disagi circolazione bus periferici causa sciopero : Roma – Nella Capitale martedi’ 12 febbraio linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione, indetta per protestare contro la mancata erogazione degli stipendi, non riguardera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Roma: domani possibili disagi circolazione bus periferici causa ...

Roma - all'anagrafe si paga solo con il bancomat : Disagi e certificati più cari : Dal 1° gennaio 2019 per avere un certificato dall'anagrafe si può pagare solo con il bancomat. Jimmy Ghione di "Striscia la Notizia" è andato di persona a vedere come questo provvedimento stia ...

Maltempo e neve in Emilia Romagna : Disagi all'aeroporto di Bologna : Come previsto la perturbazione artica giunta sull'Italia ha portato nevicate fino in pianura anche in Emilia Romagna, in particolar modo fra bolognese e modenese. I fenomeni si sono concentrati...

Maltempo Lazio : Disagi al traffico a Roma - forti rallentamenti : La perturbazione artica in azione sull'Italia sta portando Maltempo anche forte nel Lazio, con nevicate nelle zone interne fino a quote collinari. La pioggia è caduta abbondante nella notte e...

Palozzi : guasto metro A episodio grave - soliti Disagi per romani : Roma – “Mentre in superficie la Capitale d’Italia sprofonda tra buche e pullman a fuoco, in galleria le cose purtroppo non vanno meglio. Anche oggi, infatti, i soliti disagi per i gia’ bistrattati pendolari di Roma, a causa di guasto tecnico sulla linea A della metropolitana”. “Un episodio grave, una vera e propria odissea, che si ripete- purtroppo- con preoccupante sistematicita’, mettendo a nudo tutta ...

R.Mussolini : se per romani Disagi fossero solo scioperi sarebbe miracolo : Roma, 17 gennaio 2019 – «Se i romani potessero parlare di disagi solo in occasione dello sciopero, si potrebbe davvero gridare al miracolo. Autobus perennemente in ritardo, e che rischiano di prendere fuoco da un momento all’altro, carrozze dei tram che escono dalle rotaie, metropolitane che camminano in modalità slow o che, quando sono in funzione, vanno a singhiozzo. Sono rimaste chiuse per diverse settimane le stazioni della linea A ...

Roma : Disagi in piazza dei Cinquecento causa sciopero mezzi pubblici : Roma – disagi in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini, per lo sciopero del trasporto pubblico con in programma due stop: uno di quattro ore e l’altro di 24, indetti rispettivamente dal sindacato Usb e da Orsa. A fermarsi, le linee A e C della metropolitana e la Roma-Lido. Nonostante l’adesione in mattinata fosse intorno al 20%, hanno proceduto a singhiozzo anche bus, filobus e tram. Meno sofferente la situazione del ...

Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli : ritardi fino a 2 ore/ Blackout linea elettrica a Caserta : caos e Disagi : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a due ore. Treni, Blackout sulla linea di alimentazione elettrica nei pressi di Caserta: caos e disagi.

Protesta Ncc a Roma - Disagi sulla Colombo : Roma, 21 dic. (AdnKronos) - Torna a farsi sentire la Protesta degli Ncc a Roma: una cinquantina di mezzi 'lumaca' stanno creando disagi al traffico in via Cristoforo Colombo, dall'altezza della Laurentina in direzione Centro. Sul posto stanno intervenendo molte pattuglie della polizia locale per ges

Roma - rivolta dei taxi contro Ncc : stop al servizio - Disagi a Termini e Fiumicino : Le motivazioni: il governo starebbe facendo marcia indietro su alcune parti dell’emendamento che disciplina il settore degli Ncc