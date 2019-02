Tuffi | Coppa Tokyo 2020 | Bertocchi batte Pellacani dal trampolino | Giovannini si impone

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Trieste accoglie i big azzurri. Grande attesa per la prima prova di selezione nazionale : Domani a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Si tratta della prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Grande attesa per questa manifestazione, perchè saranno presenti tutti i migliori tuffatori italiani. La Coppa Tokyo 2020 rappresenta un primo passo, ma subito molto importante per la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo ...