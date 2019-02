Salvini | Tav? Rivedremo il progetto e si farà

Il tavolo per il prezzo del latte dopo le elezioni di domenica. Salvini : "Garantirò la sicurezza ai seggi" : Matteo Salvini, rispondendo a una domanda su possibili problemi per il voto di domenica in Sardegna a causa della protesta dei pastori per il prezzo del latte, garantisce che le operazioni di voto si svolgeranno regolarmente."Come ministro garantirò la libertà e il diritto di un voto trasparente pacifico e democratico - afferma -. Penso che sia l'ultimo degli interessi dei pastori e degli allevatori bloccare il voto di domenica, ...

Salvini : nel contratto con il M5S l'obiettivo è finire la Tav : Roma, 22 feb., askanews, - 'Non c'è il blocco della Tav: nel contratto' di governo con il Movimento 5 Stelle 'c'è la revisione del progetto con l'obiettivo di andare avanti e di finire il progetto'. ...

Caso Salvini - i ribelli M5S tirano dritto - la Taverna : 'Pletora di miserabili' : Il voto che presto dovrà essere affrontato in aula al senato sul Caso Salvini continua a dividere il Movimento 5 Stelle. Salvini è accusato dalla magistratura per sequestro di persona aggravato sul Caso della nave Diciotti, ora sarà la politica a decidere se il leader della Lega potrà usufruire dell'immunità parlamentare. Caso Salvini, tensioni nel Movimento 5 Stelle Paola Taverna, deputata grillina, ha definito i ribelli come una "pletora di ...

Matteo Salvini : le dichiarazioni sui migranti della Diciotti e sulla Tav Torino-Lione | Sky TG24 | : Il vicepremier dopo l'approvazione della mozione M5s-Lega che impegna il governo a ridiscutere il progetto. "Farò il possibile affinché la Torino-Lione venga portata a termine". E sulle richieste di ...

Title SEO : Matteo Salvini : le dichiarazioni sui migranti della Diciotti e sulla Tav Torino-Lione - Sky TG24 - : Il vicepremier dopo l'approvazione della mozione M5s-Lega che impegna il governo a ridiscutere il progetto. "Farò il possibile affinché la Torino-Lione venga portata a termine". E sulle richieste di ...

Toninelli e Salvini - la strana coppia. Divisi a parole - uniti negli atti contro il Tav : Danilo Toninelli chiede "due settimane al massimo" per una decisione finale sulla Tav Torino-Lione, difende l'analisi costi-benefici, definisce "pura barzelletta" la vulgata sullo scambio politico fra l'immunità a Matteo Salvini per il caso Diciotti e lo stop all'opera. Matteo Salvini non vuole sentire parlare di stop e vuole "fare di tutto perché si faccia", definisce "sciocchezza planetaria" la teoria dello scambio ...

Matteo Salvini cala le braghe? No - altro schiaffone al M5s sulla Tav : "Si va avanti" : Le parole di Matteo Salvini sono nette. Chiarissime. "Non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portare a termine il progetto". Così il vicepremier leghista a Mattino 5. Una risposta a chi lo accusa di aver ceduto sull'alta velocità in cambio del "no" del

Matteo Salvini rilancia la TAV : “Cambiamo progetto - ma farò tutto il possibile perché si faccia” : Continua la querelle sulla realizzazione della TAV, malgrado il documento comune firmato da Movimento 5 Stelle e Lega. Ora Matteo Salvini rilancia: "Il progetto può essere rivisto e si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina meno e costa meno delle auto. farò tutto il possibile perché si faccia".Continua a leggere

Salvini : "La Tav si farà" : "Faccio e farò tutto il possibile perché la Tav si faccia". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , ospite di 'Mattino 5', spiegando che i cantieri si fermano finché il ...

Matteo Salvini cala le braghe? No - altro schiaffone al M5s sulla Tav : 'Si va avanti' : Le parole di Matteo Salvini sono nette. Chiarissime. "Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portare a termine il progetto". Così il vicepremier ...

Salvini : nel contratto con il M5S l'obiettivo è finire la Tav : Roma, 22 feb., askanews, - "Non c'è il blocco della Tav: nel contratto" di governo con il Movimento 5 Stelle "c'è la revisione del progetto con l'obiettivo di andare avanti e di finire il progetto". ...

Tav - Salvini : no blocco - solo revisione : 10.02 "Non c'ènessun blocco della Tav ma solo la revisione del progetto, basta leggere". Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, lo dice su Canale 5. "Farò tutto il possibile perché la Tav si faccia. Spero che i cantieri ripartano il prima possibile". Lo ha detto poi il vicepremier a San Gavino Monreale,in Sardegna, dove di trova per la campagna elettorale.

Salvini : 'La Tav si farà - il progetto verrà soltanto rivisto' : "C'è una situazione mondiale difficile - ha aggiunto - l'economia rallenta e per questo abbiamo fatto una manovra economica opposta, che non taglia e anzi mette dei soldi nelle tasche dei ...

Salvini : «La Tav si farà. Non c’è alcun blocco - solo una revisione del progetto» : Il vicepremier e ministro dell’Interno ribadisce la sua posizione. «Si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina e costa meno delle auto». Al momento però i cantieri si fermano: «Erano già fermi e spero ripartano prima possibile»