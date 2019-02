Milano come Seattle | omaggio a Layne Staley | Kurt Cobain e Chris Cornell

Olimpia Milano-Maccabi basket - Eurolega 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la giornata numero 23 della regular season di Eurolega 2018-2019. Teatro della sfida è il Mediolanum Forum di Assago. Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, che faceva presagire un’annata di passaggio per il Maccabi, il corso della squadra simbolo di Israele è totalmente cambiato nel corso dei mesi, tant’è ...

Gucci - l'abito come maschera. La sfilata di Milano : "Il mondo antico ha lodato la meraviglia di essere tra i due sessi - racconta Michele dopo gli applausi - essere ibridati è una benedizione degli dei, l'ermafrodito è l'essere più bello!". Lo ...

A Milano parte l'Area B : come funziona la ztl contro l'inquinamento più grande d'Italia : l'ora della nuova Area B di Milano che vieta ai veicoli più inquinanti quasi il 70% del territorio cittadino e estende l'Area C. Debutto il 25 febbraio tra le polemiche. Debutta lunedì 25 febbraio e ...

Area B Milano : come funziona e chi può circolare : Area B Milano: come funziona e chi può circolare Dal 25 febbraio è in vigore la nuova zona a traffico limitato che comprende gran parte del territorio cittadino. In funzione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, vieta l’accesso ai veicoli più inquinanti e ai mezzi di trasporto merci più lunghi di 12 ...

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : una grande classica come quarto di finale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valevole per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Il basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. Milano si presenta da grande favorita per la conquista della Coppa Italia, ma già lo scorso anno è uscita subito contro Cantù. Un ko che la squadra di ...

Coppa Italia basket LIVE - Varese-Cremona e Milano-Bologna : orari - programma e come vederle in tv e streaming : Arriva questa sera l’appuntamento col match più titolato delle Final Eight di Coppa Italia 2019: al Mandela Forum di Firenze l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano sfida la Segafredo Virtus Bologna. Le due squadre, pur essendosi affrontate sei volte nella storia della manifestazione, mai hanno disputato una finale una contro l’altra, e non lo faranno neanche stavolta, dal momento che siamo ancora a LIVEllo di quarti di finale. Si ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna - Coppa Italia basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il secondo match che la prima giornata delle Final Eight di Coppa Italia offre, a Firenze, vede di fronte due potenze storiche del basket Italiano: Olimpia Milano e Virtus Bologna. L’A|X Armani Exchange è la dominatrice della Serie A 2018-2019, con 16 vittorie e 3 sconfitte (di cui una, quella contro Pistoia, a tavolino), mentre la Segafredo al momento è settima con 10 vinte e 9 perse. Nei due incontri di campionato, alla seconda e ...

Diabete e malattie croniche : Milano come Roma : Secondo i dati dell’ATS Milano Città Metropolitana, su 3,5 milioni di residenti circa 200.000 hanno il Diabete e un milione ha una malattia cronica

Aspettando il Brains Day parliamo di come migliorare il Mondo - il 22/2 a Milano : ... e alle altre città d'Italia, per diventare più accoglienti e a misura di bambino? E in che modo i grandi attori del tessuto produttivo " a partire dalle banche " possono promuovere un'economia più ...

LIVE Milano-Darussafaka - Eurolega basket in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro di Eurolega (22° turno) che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e il Darussafaka. Gli uomini di Simone Pianigiani si trovano con 10 vittorie e 11 sconfitte assieme al Baskonia, che però è davanti per differenza canestri favorevole nello scontro diretto. Per questa ragione è importante dar seguito alla vittoria conseguita contro il Gran Canaria al supplementare, pur con ...

Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sta per arrivare il momento del ventiduesimo incontro dell’Olimpia Milano in Eurolega: di fronte, al Mediolanum Forum di Assago, c’è il Darussafaka Istanbul. La formazione di Simone Pianigiani arriva con qualche problema di troppo a questa partita: Arturas Gudaitis ha finito la stagione a causa dell’infortunio occorso contro il Gran Canaria, Kaleb Tarczewski è tuttora assente, Andrea Cinciarini deve fare i conti con un attacco ...

Come fare gratis il test per l’HIV a Milano in via De Amicis 10 : Nel 2017 sono stati diagnosticati 690 nuovi casi di Aids pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000 residenti.

A Roma e Milano corsi di alta formazione per radiocronisti e telecronisti : ecco come iscriversi : Il Corso di alta formazione in Telecronaca e Radiocronaca nel Calcio nasce proprio con l'esigenza di offrire ai professionisti del mondo della comunicazione e a tutti coloro che hanno intrapreso un ...

Il calcio è la tua passione? Diventa un Match Analyst. Corsi specializzati a Roma e Milano : ecco come iscriversi : Dopo numerosi Corsi che hanno riscosso molto successo, con la presenza di personaggi di spicco rappresenti il mondo del calcio, parte un nuovo corso della Scuola di Alta Formazione per il calcio ELITE FOOTBALL CENTER, di cui calciomercato.com è partner, volto allo sviluppo della figura professionale del ...