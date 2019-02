Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019

Sfida sulla Torino-Lione Salvini prova a dribblare l'appello di Berlusconi : Una citazione che testimonia come si sia riaperto un canale di dialogo forte con il mondo cattolico.

Lo strappo di Tria sull'opera "L'Alta velocità va terminata" : 'Tutti i cantieri pubblici già cominciati, quelli che sono stati già oggetto di contratti, di trattati, di accordi internazionali, devono realizzarsi', dice il ministro dell'Economia, ben sapendo di ...

Tav - si lavora a intesa ma solo per rinviare Dl sul codice appalti : Ormai non ci sono dubbi: l’obiettivo principale del Governo è posticipare il rebus Tav a dopo le europee del 26 maggio. Lo conferma la mozione della maggioranza approvata ieri alla Camera da M5s e Lega con 261 sì contro 136 no in cui si impegna il governo a «ridiscutere integralmente il progetto»...

Ministero degli Esteri cinese : apprezziamo molto il commento di Putin sulle relazioni sino-russe : ... la partnership strategica globale sino-russa ha registrato evidenti progressi, iniettando energia positiva ai fini del mantenimento della stabilità strategica nel mondo.

Spazio : successo per la sonda giapponese Hayabusa2 - atterrata con successo sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2 è atterrata con successo sull’asteroide Ryugu, alla ricerca di indizi sull’origine del sistema solare. “Confermiamo la comunicazione di dati con la sonda, dopo il touchdown, e sembra che il touchdown abbia avuto successo ma dobbiamo analizzare diversi dati che abbiamo via via ricevuto prima della conferma finale“, ha detto inizialmente il portavoce della Jaxa alla AFP. La conferma ufficiale ...

Inter sul velluto : netto 4-0 al Rapid e approdo agli ottavi di Europa League : La cronaca della partita 11 minuti e l'Inter è già in vantaggio: Candreva non riesce a spingere in porta il pallone da un passo, ma dalle retrovie arriva Vecino, che con un diagonale vincente firma l'...

Start Up - Invitalia lancia app sull'incentivo Smart&Start Italia : Roma, 21 feb., askanews, - Nasce l'App di Smart&Start Italia, l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da InvItalia, che sostiene la nascita e la crescita delle Startup ...

Tav - il governo approva la mozione che rimette in discussione l'opera : insulti e grida dal Pd : Affonda ufficialmente la Tav? Nonostante quattro diverse mozioni a favore del progetto presentate dalle opposizioni, la maggioranza gialloverde ha approvato quella di M5s e Lega a trazione grillina. Il testo impegna l'esecutivo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". In a

Scappa sul motorino rubato : inseguito e preso : inseguito tra cortili e androni dei palazzi e catturato. E' accaduto intorno alle 16,15 nelle strade del quartiere Coteto tra via Toscana e via Piemonte

Basket – Avviato l’iter per l’approvazione di un disegno di legge sulle scommesse sui campionati giovanili : scommesse sui campionati giovanili, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti scrive al Presidente Fip Petrucci Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti ha informato il Presidente Fip Giovanni Petrucci che il Governo ha Avviato l’iter per l’approvazione di un disegno di legge, già approvato in Commissione e previsto in calendario al Senato ...

Cesena - rapporto intimo in pieno giorno sulla spiaggia : giovani rischiano denuncia : E' una vicenda sicuramente curiosa quella che giunge dalla riviera romagnola, precisamente da San Mauro Mare, in provincia di Forlì - Cesena. Il tutto è accaduto domenica scorsa, il video però dell'episodio in questione è stato condiviso il 18 febbraio scorso sulla pagina Facebook "Romagnoli, popolo eletto". Nel frame, ripreso da un abitante del posto da sopra una palazzina, si vedono due soggetti, un uomo e una donna, che si sono lanciati in un ...

La Iena si scusa dopo il servizio sulla mamma di Zaniolo : "Ho ricevuto ordini di scuderia. Non mi rappresenta" : "È una cosa che non mi rappresenta da uomo, che va oltre l'educazione di mio padre e mia madre. Ma in quel momento contano Le Iene, la squadra con cui sto giocando. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, io cerco di portare i miei valori ma stavolta ho sbagliato". Nicolò De Vitiis fa mea culpa. Il giornalista delle Iene, attaccato dopo a un servizio sulla mamma del calciatore giallorosso Zaniolo, è ...

app NoiPa per gli statali : cedolino scaricabile sullo smartphone : Nuovi servizi per gli statali nel segno dell’innovazione: arriva la prima l’App NoiPa ufficiale, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima applicazione ufficiale di ...