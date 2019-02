Prove di disgelo con Parigi. Di Maio incontra l'ambasciatore francese Masset rientrato a Roma : Una stretta di mano a favore di cronisti e telecamere, foto l'uno di fronte all'altro intenti a parlare. L'incontro tra Luigi Di Maio e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, tornato a Roma a Palazzo Farnese, segna l'inizio del disgelo tra il governo italiano e la Francia in un momento in cui i rapporti sono più che mai deteriorati. Non succedeva infatti dalla Seconda guerra mondiale che l'ambasciatore francese venisse ...

Di Maio incontra l’ambasciatore francese a Roma : Disgelo tra Francia e Italia. L'ambasciatore francese in Italia Christian Masset ha incontrato oggi a Roma il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il caso diplomatico aperto sull’asse Roma-Parigi proprio dal capo politico del M5s.Masset, fanno sapere da Palazzo Farnese (sede delle rappresentanza diplomatica): "Ha ricordato la volontà della Francia di lavorare con l'Italia su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di ...

Luigi Di Maio ha incontrato Christian Masset - l’ambasciatore francese a Roma : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha incontrato l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, a una settimana dal suo rientro in Italia. Masset era stato richiamato a Parigi dal governo francese dopo l’incontro di Di Maio e Alessandro Di

"Con noi i paramilitari pronti a far cadere il Governo". Così Christophe Chalençon - il gilet giallo incontrato da Di Maio e Di Battista : Christophe Chalençon è uno dei leader dei gilet gialli. incontrato da Di Maio e Di Battista in Francia, quando le due anime del Movimento 5 stelle andarono a portare il proprio sostegno al movimento francese, Intervistato da Piazzapulita minaccia, in un fuori onda, una vera e propria guerra civile. "Abbiamo dei paramilitari pronti a intervenire perché anche loro vogliono far cadere il Governo. Oggi è tutto calmo ma ...

Blutec - delegazione incontra Di Maio : tavolo tecnico anticipato al 23 febbraio. Orlando : “Aspettiamo interventi concreti” : La protesta della Blutec è arrivata a Roma. Ieri, dopo sei giorni di proteste, il ministero dello Sviluppo economico ha scelto di convocare il tavolo tecnico di confronto il 5 marzo. Oggi una delegazione di sindaci e amministratori del comprensorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è arrivata nella Capitale. Il gruppo ha organizzato un sit-in davanti al Mise con l’obiettivo di far anticipare l’incontro e di tornare a ...

Reddito di cittadinanza - le Regioni incontrano Di Maio e lanciano l’allarme sui Navigator : “Soluzione pasticciata” : Gli assessori regionali al Lavoro e Politiche sociali, al termine dell’incontro odierno con il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio, pur ribadendo piena collaborazione per quanto concerne la tempistica del ‘Reddito di cittadinanza‘ continuano a manifestare le loro perplessità sul funzionamento complessivo dello strumento e in particolare sui Navigator: “Così come vengono proposti non vanno bene. ...

"Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia" : Landini ad Huffpost: "Di Maio incontra chi protesta in Francia e non in Italia. Non capisco senso e utilità soprattutto guardando i rapporti commerciali e imprenditoriali con il governo francese". Il leader della Cgil parla nel corso del corteo che si avvia verso la storica Piazza San Giovanni a Roma. "Il nostro problema non è l'azione politica - aggiunge Landini-. Vogliamo incontro con il governo. Guardando questa piazza piena se ...

Di Maio ha incontrato i gilet gialli sbagliati? : "Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta, non rappresenta il nostro movimento. Lui ha incontrato altre persone, rappresentanti di gruppi diversi dal nostro. Non riconosciamo come leader le persone che ha visto, non siamo stati consultati. Non ci sono leader, quello dei gilet gialli è un movimento di popolo. Tutti possono essere gilet gialli". Parola di Maxime Nicolle, uno dei leader dell'ala dura dei gilet gialli, che oggi è ...

