Ue proroga fino al 2021 missione Sahel : Nel quadro della regionalizzazione delle missioni nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune, Psdc, nel Sahel, la missione Eucap Sahel Mali potrà, d'ora in poi, svolgere attività ...

“Michael 50” – Grande successo al Museo Ferrari : la mostra dedicata a Schumacher prorogata fino al 30 aprile : Grande successo per “Michael 50”: la mostra del Museo Ferrari è prorogata fino al 30 aprile In seguito al Grande successo di visitatori e al riscontro entusiasta dei tifosi, il Museo Ferrari ha prorogato fino al 30 aprile “Michael 50”, la mostra dedicata a Schumacher. L’esposizione, aperta lo scorso 3 gennaio nel giorno del 50° compleanno del campione, racconta la sua straordinaria carriera e i suoi record ineguagliati nella ...

Wind Tre proroga il proprio listino di offerte fino al 10 febbraio : Le offerte telefoniche annunciate nel listino di gennaio di Wind Tre saranno ancora disponibili per una manciata di giorni, salvo ulteriori proroghe. La data di scadenza è stata rinviata a domenica 10 febbraio.

Kena Mobile proroga le sue offerte fino al 6 febbraio con prezzi a partire da 4 - 99 euro : Kena Mobile ha deciso di prorogare fino a mercoledì 6 febbraio 2019 le offerte Kena 4.99, Kena 5.99, Kena 7.99 e Kena 9.99.

Allerta meteo prorogata fino a stasera : Preoccupazione e disagi per la forte pioggia: chiusi due sottopassi, strade allagate, piccole frane in collina, blackout in città

Il maltempo non dà tregua alla Campania : allerta prorogata fino a domani : È attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per 'precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o ...

Campania - allerta meteo prorogata fino a domani : Protezione civile Campania: prorogata allerta meteo Gialla fino alle 12 di domani E' attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per '...

Allerta Meteo Campania : criticità per temporali prorogata fino a domani : In Campania è attualmente in vigore sull’intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l’Allerta Meteo codice giallo per “precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale“. Dalla mezzanotte tale situazione permarrà fino alle 12 di domani nelle zone 1, 3, 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti ...

Campania - stato di allerta meteo prorogato fino alle 12 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 12 di domani l'allerta meteo attualmente in vigore su tutto il territorio regionale. Permangono, infatti, soprattutto sulle zone ...

Aeronautica Militare - prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per l’ammissione alla prima classe dei corsi delle forze armate : prorogato fino al 4 febbraio il bando di concorso per ammissione alla prima classe dei corsi normali. Esperti della Forza Armata risponderanno in diretta Facebook il 29 gennaio dalle 14:30 alle 15:00 a domande e curiosità sul concorso Una giornata da allievo ufficiale dell’Aeronautica Militare, da vivere insieme agli allievi e alle allieve dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica: tutto questo sarà possibile il prossimo 31 gennaio, giorno ...

Allerta neve prorogata fino a domani in Liguria : bufera a Genova

Allerta neve prorogata fino a domani in Liguria : bufera a Genova : Genova, 23 gen., askanews, - La Protezione Civile della Regione Liguria ha prorogato fino alle 6 di domani mattina l'Allerta gialla per neve su tutto il territorio regionale. Dalle prime ore della ...

Kena Mobile proroga Kena 4 - 99 - Kena 5 - 99 - Kena 7 - 99 e Kena 9 - 99 - attivabili fino a fine mese : Kena Mobile ha deciso di prorogare la validità delle attuali offerte fino al 31 gennaio 2019, come riportato nell'apposita sezione sul proprio sito Web.

Vodafone Unlimited : prorogata l'offerta fino a 17 gennaio - tutti i dettagli : Vodafone Unlimited, l'offerta dell'operatore rosso che include navigazione illimitata e gratuita su chat, social, musica e mappe oltre a minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali con addebito delle ricariche su carta di credito o