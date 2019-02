The Man in the High Castle | la stagione 4 arriva in autunno

"The Voice" - Sfera manda in tilt la Rai sovranista : E ora tocca a The Voice. Non bastano tutte le polemiche e tutti i flop già collezionati dal neo direttore di Raidue Carlo Freccero nelle ultime settimane sui temi politici e sull'informazione, ora è la volta dell'intrattenimento. Ieri sono addirittura circolate sui siti, in particolare su Dagospia, voci secondo cui il talent canoro sarebbe stato soppresso, addirittura che Freccero avrebbe minacciato le dimissioni. In sostanza, secondo le ...

The Front Runner Il vizio del potere - di Jason Reitman : In un mondo ancora quasi interamente maschile, le poche donne del film assurgono dall'ingannevole marginalità dei loro ruoli alla funzione di implacabile coro greco. La moglie tradita e stoica di ...

“Storing The Past” è il nuovo singolo di Marco Germani : “Storing The Past” è il nuovo videoclip di Marco Germani, videoclip che anticipa il prossimo album da solista dell’artista. La

Alien Isolation - Batman Return to Arkham e The Walking Dead : Season 2 tra i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Previsto un ulteriore ampliamento per il catalogo di Xbox Game Pass che, recentemente, ha visto l'arrivo di Crackdown 3 e Shadow of the Tomb Raider.Ora, come riporta il sito ufficiale Majornelson.com, scopriamo quali sono le prossime aggiunte nel servizio di Microsoft.Domani, 21 febbraio, arriveranno Batman Return to Arkham, Headlander, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two, mentre per il 28 febbraio sono attesi The Walking Dead: Season 2 e ...

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

Cast e personaggi di The Umbrella Academy - la serie Netflix dal fumetto dell’ex dei My Chemical Romance : Cast e personaggi di The Umbrella Academy sono su Netflix a partire dal 15 febbraio. La serie è basata sull'omonimo fumetto cult scritto da Gerard Way, ex frontman dei My Chemical Romance e racconta la storia di una bizzarra famiglia di supereroi. In realtà la vicenda inizia nel 1989 quando 43 donne in tutto il mondo partoriscono improvvisamente lo stesso giorno. Peccato che nessuna di loro fosse incinta. L'eccentrico miliardario Sir Reginald ...

Spoiler The Walking Dead 9x10 - in onda domani sera su Fox : un nuovo nemico sarà rivelato : Come ogni domenica negli USA torna l'appuntamento con lo zombie-drama di AMC "The Walking Dead", giunto ormai alla nona stagione. Questa sera è andato in onda l'episodio 9x10 dal titolo "Omega", la cui trasmissione italiana è invece prevista per domani sera alle ore 21:00 su FOX (canale 112 di Sky). Cosa è successo nella puntata precedente Dopo la consueta pausa invernale "The Walking Dead" è tornato con l'episodio 9x09 "Adattarsi". Nella ...

Oroscopo fine settimana di Simon and The stars - 16-17 febbraio : Previsioni Oroscopo del weekend (16 e 17 febbraio) di Simon and the stars a Vieni da me Anche oggi, come ogni venerdì, non sono mancate le previsioni dell’Oroscopo del fine settimana di Simon and the stars a Vieni da me: nel programma pomeridiano di Caterina Balivo, il re delle stelle oggi ha infatti rivelato il suo zodiaco del weekend (sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019) dividendo i 12 segni zodiacali in 3 ‘fasce’, proprio ...

BeThesda annuncia gli aggiornamenti settimanali "Wild Appalachia" per Fallout 76 : Bethesda ha appena rivelato i nuovi aggiornamenti settimanali di "Wild Appalachia", che porteranno più contenuti PvE nei "prossimi mesi" in Fallout 76.Come segnala Gamepur, la modalità Survival è attesa ancora per marzo, ma non sarà la sola ad arrivare, in risposta ai fan che chiedono qualcos'altro al di fuori del PvP."Stiamo pianificando di farlo attraverso una serie di aggiornamenti settimanali che chiameremo "Wild Appalachia, che sarà il ...

The Voice - in giuria Morgan - Gué Pequeno - Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini? Mancano ancora le firme : in “bilico” il trapper : The Voice of Italy torna sul piccolo schermo e per l’occasione Rai2 vuole fare le cose in grande. Il costosissimo show sarà condotto da Simona Ventura, fresca di passaggio a Viale Mazzini, trasmesso per otto puntate dal prossimo aprile, con la sola finalissima in diretta. Nei talent ruolo fondamentale è quello dei coach-giudici, sembra essere certa la presenza di Morgan che nel curriculum conta numerose vittorie a X Factor. Al suo fianco, ...

«The First» - serie con Sean Penn per riflettere sui limiti umani : «La nostra macchina ci ha tradito». Nell'anno 2033, in un futuro in cui il riconoscimento vocale è pratica quotidiana e ha ormai sostituito anche le azioni più banali, la prima missione umana su Marte ...

MotoGP - la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia - “The Maniac” si gioca molto : Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione di MotoGP con i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare Andrea Iannone. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuova sfida che parte decisamente in salita. “The Maniac” avrà sulle ...

Theresa May dice no alla proposta di Corbyn di rimanere nell'unione doganale europea : Theresa May ha respinto formalmente la mano tesa dal partito laburista per cercare un compromesso su Brexit. Negli scorsi giorni, il leader socialista Jeremy Corbyn aveva presentato al premier britannico una lettera in cui venivano esplicitate le condizioni per ottenere il loro appoggio per l'approvazione del piano di uscita dall'Europa, ma oggi la sua proposta è stata ufficialmente rifiutata....Continua a leggere