blogo

: The Haunting of Hill House avrà una seconda stagione ma con un nuovo cast e un nuovo titolo - SerieTvserie : The Haunting of Hill House avrà una seconda stagione ma con un nuovo cast e un nuovo titolo - tvblogit : The Haunting of Hill House avrà una seconda stagione ma con un nuovo cast e un nuovo titolo - telesimo : La #serietv The Haunting Of Hill House rinnovata per una seconda stagione con una nuova storia, nuovi personaggi e… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Quando una serie un po' a sorpresa ha successo è lecito pensare subito al rinnovo, se però era pensata come un progetto chiuso, più vicino alla miniserie che a una serie vera e propria tutto si complica. Per sfruttare l'onda del successo ci sono a quel punto due strade una più semplice per lo spettatore, che prevede di trovare un modo per mantenere l'interomodificando la storia, ma che forse è più complessa per gli autori; e l'altra più complicata per tutte le parti: trasformarla in un'antologia.Ed è proprio quest'ultima la strada scelta da Theof, serie Netflix, rilasciata ormai quattro mesi fa e diventata grazie al passaparola e alla sua qualità, un vero e proprio successo della piattaforma.Theofunama con une untitolo pubblicato su TVBlog.it 21 febbraio 2019 ...