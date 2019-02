Smart Forease+ - Un nuovo tetto per la due posti

quattroruote

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Ve la ricordate la Forease, la concept presentata dallaal Salone di Parigi dello scorso anno? Ecco, al Salone di Ginevra tornerà in una versione aggiornata, la. La Casa tedesca ha infatti voluto trasformare la piccola open top in un'auto più fruibile, aggiungendo semplicemente unOltre alc'è di più. Detto questo, le novità della nuova versione "plus" non si limiteranno alla copertura dell'abitacolo che, a giudicare dal primo bozzetto, potrebbe essere un soft top in stile speedster. Immancabilmente saranno modificati anche il lunotto e la zona posteriore della vettura, adattati per integrare gli ancoraggi necessari per fissare il. Il prototipo disporrà anche di nuovi cerchi di lega a tre razze ispirati a quelli dellaCrossblade, la special senza parabrezza e portiere lanciata sul mercato nel 2002 e prodotta in soli 2.000 esemplari. Non ...