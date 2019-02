Salvini | una manovra bis? Stiamo parlando del nulla

Salvini esclude una correzione alla manovra : "Stiamo parlando del nulla, abbiamo votato la manovra economica meno di due mesi, e adesso dobbiamo parlare di una futuribile nuova manovra?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso l'ipotesi di una manovra aggiuntiva. "Stiamo a quota 100, stiamo alla flat tax sulle partite Iva e vediamo che cosa succederà - ha affermato Salvini - la manovra economica che abbiamo approvato due mesi fa ...

Smentite di Lega e M5s : nessun eurogruppo insieme. E Salvini esclude una manovra bis : Gli alleati di governo smentiscono le indiscrezioni sulla volontà di confermare l'intesa anche all'Europarlamento. Salvini interviene anche sui conti pubblici ed esclude una manovra bis. Il ...

'Non ci sarà una manovra aggiuntiva né nuove tasse' - Salvini - : Roma, 20 feb., askanews, - 'Non ci sarà manovra aggiuntiva, non ci saranno nuove tasse, non ci sarà una patrimoniale, non ci saranno tasse sui conti correnti o sulla casa. Stiamo lavorando per questo, ...

“Matteo Salvini sei una m***a letale” : i ragazzi che l’hanno “beffato” nei video-selfie raccontano come è andata : I video in cui, con la scusa di un selfie, “beffavano” il ministro degli Interni Matteo Salvini sono diventati virali in Rete, così Valerio Obino e “Imen_90s” (dal suo nickname su Instagram), i giovanissimi protagonisti dei filmati, hanno deciso di raccontare cosa c’è dietro quel gesto che li ha resi celebri. “Avevo deciso di dirgli queste cose, mi ero ripromesso che gli avrei dato il mio parere, il mio ...

Salvini : 'Nessun gruppo unico alle europee'. 'Alitalia non va svenduta a una compagnia estera' : "A me interessa che chi deve arrivare in Italia ci arrivi: il turismo per noi è come il petrolio per l'Arabia Saudita. Mi interessa che non ci sia una compagnia di bandiera venduta o svenduta a ...

Salvini : “Tra me e Di Maio una storia infinita”. Il piano per un’intesa giallo-verde in Ue : È dopo l’atterraggio a Roma, volo proveniente da Alghero, che Matteo Salvini fa la sua dichiarazione d’amore: «Tra me e Luigi è una storia destinata a non finire mai». Un po’ scherza, un po’ no. Luigi - lo chiama sempre così - è ovviamente Di Maio, l’altra metà del cielo gialloverde. Salvini è in maniche corte, sembra un turista, non il leader poli...

Diciotti - Matteo Salvini : “Non sono un sequestratore - meriterei una medaglia” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini a 'Di martedì' sulla La7, ha risposto alle domande di Giovanni Floris sul caso Diciotti e sul voto della Giunta per le immunità del Senato: "sono un sequestratore di persone? No voglio, limitare l'immigrazione clandestina"Continua a leggere

Diciotti - Matteo Salvini : “Avrei accettato qualsiasi giudizio. Siamo una squadra” : Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato così il voto della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, che ha negato a maggioranza l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli, quindi ringrazio per la fiducia alla squadra"Continua a leggere

“No processo a Salvini” - Giunta Immunità respinge richiesta del Tribunale ministri. Sale la tensione nel M5s : La Giunta per le Immunità del Senato ha votato a favore della relazione di Maurizio Gasparri (FI) sul processo al ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti: con 16 voti contro 6 la Giunta ha votato per concedere l'Immunità al vicepremier e leader Lega e dunque per il 'no' al processo, respingendo di conseguenza, la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri che accusa il titolare del Viminale del ...

“Io mi fido di lei” - Salvini sfottuto dalla finta fan sarda : “Posso dirti una cosa? Sei una m*** letale”. E lui reagisce così : Dopo il ragazzo che a Ozieri, in provincia di Sassari, si è avvicinato a Matteo Salvini con la scusa del selfie e che poi gli ha detto “più accoglienza, più 49 milioni”, ora al ministro dell’Interno tocca subire lo sfottò di una giovane. In Sardegna, dove il leader della Lega sta tirando la volata a Christian Solinas per le Regionali in programma domenica 24, Salvini compare in compagna di una ragazza. “Io mi fido di voi, ...

Matteo Salvini - l'avvertimento a una nave Ong tedesca : "Se pensano di venire in Italia - cambino idea" : Nel giorno del voto sul caso Diciotti della giunta per le autorizzazioni del Senato, Matteo Salvini rilancia un nuovo avvertimento nei confronti di una nave Ong, stavolta un'imbarcazione tedesca avvistata nel Mediterraneo. "Mi risulta ci sia una nave di una Ong tedesca che si sta dirigendo verso la