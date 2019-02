Roma | turista francese muore su scalinata Trinità dei Monti dopo malore

Turista single? A Roma arriva il "fidanzato in affitto" da sfoggiare su Instagram : Sei una Turista single in gita a Roma? Affitta un finto fidanzato e scatta tanti selfie insieme a lui in giro per la "città eterna": ecco la possibilità offerta dal pacchetto di servizi "Insta Boyfriend Rome Private Tour" ed è offerto da "Roma Experience", società fondata nel 2009 che opera nel settore del business turistico.La società, dunque, organizza tour di Roma con tanto di finto fidanzato da esibire sui ...

Roma : ruba zainetto a turista che pranza - in manette 42enne : Roma – Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori ai danni di turisti, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un 42enne algerino, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Ieri, l’uomo e’ entrato in un noto fast food di piazza di Spagna e, approfittando della folla presente, ha avvicinato alle spalle un turista cinese di 21 anni, che ...

Piccola turista Romana di 9 anni morta sugli sci sulle piste della Via Lattea : Tragedia della montagna. Una bambina di 9 anni è morta in un incidente sulle piste della Via Lattea. È stata

Roma : turista stacca frammento da muro dentro il Colosseo : Nove denunce e 15 sanzioni: è il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’8° Reggimento ”Lazio” e della Compagnia Speciale di Roma, nell’area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali: nello specifico, i Carabinieri hanno denunciato, per danneggiamento aggravato e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, un turista ...