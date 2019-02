Questo potrebbe essere l’unico pinguino di questo tipo sulla Terra | completamente nero

meteoweb.eu

: @marcodimaio @matteorenzi Mi chiedo a questo punto, se qualcuno pensasse che sarebbe giusto sparare a Giarrusso, ch… - wstucco : @marcodimaio @matteorenzi Mi chiedo a questo punto, se qualcuno pensasse che sarebbe giusto sparare a Giarrusso, ch… - smilypapiking : RT @hal64738: @marcodimaio @matteorenzi Ma questo è da denuncia alla Procura della Repubblica, basta, si proceda per favore. Chi parla cos… - zitella_anna : RT @Bookrep: 'Come saprete già da un pezzo, è molto difficile rimanere consapevoli e attenti, invece di lasciarsi ipnotizzare dal monologo… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Sono giorni di grandi avvistamenti per gli amanti degli animali, soprattutto di quelli più rari. Infatti, dopo le meravigliose immagini del raro leopardoavvistato in Kenya, un video ha svelato quelle cherole prime immagini di unimperatore. Il video, catturato dalle squadre della BBC al lavoroserie Dynasties, mostra uncon la pancia nera in un “mare” di bianco.Si sa, ilnon passa mai di moda e di sicuronon avrà bisogno di prestare molta attenzione al suo look persempre impeccabile. Come il leopardo del Kenya,ha una rara mutazione genetica chiamata melanismo, che rende la pelle, il pelo e il piumaggio neri a causa dell’alta concentrazione del pigmento melanina. Fondamentalmente è l’opposto dell’albinismo, causato dalla carenza di tale pigmento. Mentre il melanismo parziale è stato ...