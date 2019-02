Nutella | bloccata la produzione in Normandia | non avrebbe rispettato standard di qualità

Blastingnews

: Bloccata la produzione della Nutella ( in Francia ). Come faranno la colazione i due v.ministri ? # Nutella# Pernig… - carlosetsept1 : Bloccata la produzione della Nutella ( in Francia ). Come faranno la colazione i due v.ministri ? # Nutella# Pernig… - produzionitrend : RT @amgela10918159: @matteosalvinimi Avete rotto proprio rotto ????non vi sta bene la felpa , non vi sta bene la giacca da poliziotto,la nute… - amgela10918159 : @matteosalvinimi Avete rotto proprio rotto ????non vi sta bene la felpa , non vi sta bene la giacca da poliziotto,la… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La Ferrero ha sospeso temporaneamente ladellaeffettuata nello stabilimento sito ine che produce circa 600.000 barattoli al giorno. Il motivo della sospensione risiederebbe nel fatto che il ciclo produttivo nonalcunidistabiliti dalla casa produttrice. La Ferrero chiarisce, comunque, che il problema non riguarda il prodotto già presente sul mercato. Inoltre, il blocco dellainnon inciderà in alcun modo sulle forniture già contrattualizzate.I motivi alla base della sospensione dellaCome spiegato dalla stessa Ferrero, la decisione di sospendere ladello stabilimento di Villers-Ecales è stata presa in via esclusivamente precauzionale. Lo scopo, infatti, è quello di consentire degli approfondimenti per capire quali sono state le cause del problema e trovare una soluzione ...