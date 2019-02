Nuovi Samsung Galaxy S10 | ma la novità è lo smartphone pieghevole

Samsung - pronta una gamma di Nuovi wearable : (Foto: Samsung) L’evento di lancio dei nuovi dispositivi Samsung che si è tenuto ieri non riguardava solo gli smartphone della gamma Galaxy S10 e l’innovativo smarpthone con display pieghevole Galaxy Fold, ma anche diversi nuovi wearable: gli auricolari Galaxy Buds, le smart band Galaxy Fit e Galaxy Fit e lo smartwatch Galaxy Watch Active. (Foto: Samsung) I Galaxy Buds sono auricolari true wireless che vantano un comparto audio ...

Samsung potrebbe lanciare Nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 : Samsung potrebbe lanciare ulteriori accessori per gli smartphone presentati ieri, tra cui un power bank wireless e un pad di ricarica wireless. L'articolo Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : ecco i Nuovi smartphone top di gamma con display bucato : Quattro nuovi smartphone con memoria fino ad 1TB, innovative soluzioni tecniche e stilistiche e prezzi a partire da 779 euro

Samsung Galaxy S10 : ufficiali i Nuovi top gamma con display forato - Galaxy Buds - e ricarica wireless inversa : ... secondo il report della società di analisi Canalys, ha perso , rispetto al 2017, importanti percentuali , il 14% solo nell'Europa Occidentale, di market share un po' ovunque nel mondo. I top gamma ...

Galaxy Buds - Galaxy Fit e Galaxy Watch : i Nuovi accessori Samsung : Non sorprende allora che la nuova famiglia di indossabili di Samsung si concentri su una tipologia di consumatore che vira molto verso lo sport. In calce all'evento di presentazione dei Galaxy S10 , ...

Tre Nuovi wearable da Samsung : Samsung Galaxy Fit & Fit e Realizzata per gli appassionati di sport quanto per gli sportivi di professione, le nuove smartband del produttore coreano, vedi foto in alto, permettono di tener traccia ...

I Nuovi Samsung Galaxy Fold e S10 : Uno è il primo smartphone di Samsung con schermo pieghevole e che si trasforma in un tablet, gli altri sono le nuove versioni del modello più conosciuto dell'azienda

Nuovi Samsung Galaxy S10 - quattro smartphone per un decennale : Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Per celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo Galaxy S, Samsung ha svelato contemporaneamente con un evento a San Francisco e uno a Londra, a cui abbiamo assistito, una nuova gamma di smartphone top di ...

Le Samsung Galaxy Buds sono ufficiali : date il benvenuto ai Nuovi auricolari true wireless by AKG : I nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds sono ufficiali e sono stati svelati all'evento del produttore: andiamo a scoprire specifiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita. L'articolo Le Samsung Galaxy Buds sono ufficiali: date il benvenuto ai nuovi auricolari true wireless by AKG proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold - power bank wireless e Nuovi spot - tutto a poche ore dal Galaxy Unpacked : Lo smartphone pieghevole di Samsung, che domani presenterà anche un power bank wireless, si chiamerà Glaaxy Fold, come anticipa @evleaks. L'articolo Samsung Galaxy Fold, power bank wireless e nuovi spot, tutto a poche ore dal Galaxy Unpacked proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : TIM propone Nuovi top di gamma acquistabili a rate grazie a TIM Next : A partire dal prossimo 18 febbraio, tutti gli interessati potranno ottenere a rate un top di gamma Samsung o Apple grazie all’iniziativa TIM Next. La promozione TIM Next, per chi non lo sapesse, permette ai clienti di acquistare un potentissimo smartphone di diversi brand e, dopo 12 mesi, è possibile: Tenere il prodotto e continuare […] L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate ...

Samsung svela i suoi Nuovi wearable per errore : Galaxy Watch Active Chiamato "Pulse" da Samsung internamente, questo orologio apparentemente sportivo ha dato luogo a numerosi leak nelle ultime settimane con il nome di "Galaxy Sport". Il design che ...

Nuovi televisori Samsung 2019 : belli - intelligenti e in 8K : In attesa che il microLED annunciato al CES di Las Vegas diventi la soluzione per il futuro, Samsung continua a puntare sul QLED e annuncia i Nuovi televisori in arrivo in Italia nel 2019. Entro la fine di marzo arriveranno cinque Nuovi modelli basati sulla tecnologia concorrente all'OLED e intesa come evoluzione del LED, introducendo un filtro a nanocristalli che migliora la resa cromatica con immagini praticamente perfette. Quattro tv in ...

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dall’app per smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...