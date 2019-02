Juventus | Ronaldo | ' Io ho vinto 5 Champions | l' Atletico 0'

Juventus - Cristiano Ronaldo provocato a fine partita - lui risponde : 'Vediamo chi passa' : La Juventus, ieri sera, ha perso 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli Ottavi di finale di Champions. La prestazione dei bianconeri non è stata delle migliori e il risultato mette a rischio il passaggio del turno. Al termine della partita in casa Juve c'era del nervosismo ed è normale che sia così visto che le aspettative dei bianconeri erano altre. Sicuramente questa sconfitta non è piaciuta al Presidente Andrea Agnelli e a tutta ...

Juventus “cornuta e mazziata” : Cristiano Ronaldo e la “manita” per le 5 Champions vinte proprio … contro i bianconeri! : Un Cristiano Ronaldo mai così scarso in campo e nervoso fuori, ieri sera ha mostrato la “manita” per rivendicare le sue 5 Champions League vinte con Manchester United (1) e Real Madrid (4) prima nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid e di Simeone, successivamente verso i giornalisti mentre usciva dallo stadio. Ma quella “manita” non è piaciuta neanche ai tifosi della Juventus, perchè Ronaldo quelle ...

Media spagnoli scatenati contro la Juventus : 'Ronaldo ko' : 'Sport' scrive che l' Atletico Madrid 'manda quasi ko Cristiano Ronaldo' . I Media spagnoli esaltano l'Atletico: 'Che belve'

Juventus - obiettivo remuntada per i bianconeri : Cristiano Ronaldo suona la carica sui social : I giocatori della Juventus hanno già messo nel mirino la gara di ritorno, in cui dovranno ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano “E’ stata una serata difficile. Ora crediamoci fino alla fine“. E’ l’esortazione su twitter di Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo il ko per 2-0 dei bianconeri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a Madrid contro l’Atletico. Alfredo Falcone ...

Juventus - Ronaldo all'attacco : 'Io ho vinto 5 Champions - l'Atletico Madrid 0' : TORINO - Un ritorno a Madrid così amaro non se l'aspettava nemmeno lui. Ma Cristiano Ronaldo sprona la Juventus , battuta dall'Atletico con due gol segnati dai difensori Gimenez e Godin, a programmare ...

Juventus – Gesto Ronaldo - Cristiano si ripete in zona mista : “io ho 5 Champions - l’Atletico invece…” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ‘attacca’ ancora l’Atletico Madrid: il Gesto furioso in zona mista dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League Serata amara per la Juventus ieri al Wanda Metropolitano: i bianconeri hanno perso 2-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata di spettacolo, colpi di scena, gol annullati, esultanze… appariscenti e risposte ...

Atletico-Juventus - Cristiano Ronaldo non si arrende : 'Una serata difficile - crediamoci. Fino alla fine' : 'E' stata una serata difficile, ora crediamoci. Fino alla fine'. Poche parole, così Cristiano Ronaldo commenta dal suo profilo Instagram la sconfitta di Madrid. Dando appuntamento a Torino, a metà ...

L'Atletico batte la Juventus : Szczesny evita guai peggiori - Ronaldo in ombra : L'Atletico Madrid ha battuto la Juventus per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato difficile da pronosticare, anche se L'Atletico al Wanda Metropolitano è sempre stato un osso duro. Ma anche difficile da ribaltare, perché i Colchoneros hanno messo in mostra una fase difensiva scintillante. E non è un caso che i due gol grazie ai quali L'Atletico mette un piede nella porta che si affaccia sui quarti di finale ...

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Juventus - il gesto clamoroso di Ronaldo ai tifosi dell’Atletico : Si sta giocando il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, le due squadre in campo per la gara d’andata. All’intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, diverse occasioni per le due squadre in particolar modo i bianconeri con un tiro da lontano di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo fa discutere un gesto da parte del calciatore portoghese, lo juventino ha replicato ai fischi del ...

Atletico-Juventus - i tifosi madrileni beccano Ronaldo : il portoghese risponde con un gesto eloquente [VIDEO] : Beccato dai tifosi dell’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ha risposto per le rime indirizzando verso le tribune un gesto eloquente Nessun gol ma tante emozioni nell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, ferme sullo 0-0 a fine primo tempo. Contrasti durissimi e tante proteste in campo, a cui si aggiunge un rigore prima concesso e poi cancellato dal Var per un contatto avvenuto fuori ...

