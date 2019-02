Juve frana a Madrid | affondata da due difensori

ilfogliettone

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Lantus 'stecca' la prima agli ottavi di Champions e all'andata aincassa due gol pesanti dall'Atletico, non impossibili ma difficili da recuperare. Alla sfida degli ottavi Allegri, 'orfano' di Khedira operato al cuore, schiera il 4-3-3 col tridente Dybala, Ronaldo, Mandzukic. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. De Sciglio e Alex Sandro esterni con Chiellini e Bonucci al centro della difesa. Spagnoli subito all'attacco con Griezmann, reclamano gia' al 2' un rigore ma dopo un check Var l'arbitro fa continuare.Al 9' sono i bianconeri ad essere pericolosi con un tiro su punizione di Ronaldo che Oblak alza in angolo. Bene ancora i torinesi con Bonucci (fuori il suo colpo di testa su angolo), e su cross di Alex Sandro, con Mandzukic sempre di testa. Al 26' e' l'Atletico a un passo dal vantaggio. L'arbitro infatti fischia un rigore a favore degli spagnoli vedendo un ...