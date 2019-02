Il Pd che si spacca sempre su tutto impari a schierarsi

Diciotti - Giarrusso (M5S) : “Base spaccata? Sciocchezze”. De Falco : “Errore politico - vertici si sono coperti le spalle” : Il malessere di parte della base sul blog del M5s dopo il voto sul caso Diciotti e il salvataggio di Matteo Salvini? “Sciocchezze, nessuna spaccatura. In gran parte sono profili fake”. A tagliare corto, prima del voto della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, il senatore del M5s Mario Michele Giarrusso. “Ora il voto deve essere vincolante per tutti gli eletti? Abbiamo preso un impegno e lo rispetteremo. Dissidenti ...

Tifosi chelsea spaccati : #Sarriout dilaga sui social : ROMA - Prima il 4-0 subito dal Bornemouth, che aveva iniziato a far serpeggiare la contestazione, poi l'umiliante 6-0 con cui il Manchester City ha chiarito in maniera brutale quanto il Sarriball ...

La maggioranza si 'spacca' anche sull'Inps : slitta l'accordo sul presidente : Così il Carroccio si infila tra le crepe dell'alleato e propone il nome dell'ex direttore generale dell'Inps Mauro Nori, consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria: conosce perfettamente ...

La maggioranza si spacca anche sull'Inps. Slitta l'accordo sul nuovo presidente : Così il Carroccio si infila tra le crepe dell'alleato e propone il nome dell'ex direttore generale dell'Inps Mauro Nori, consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria: conosce perfettamente ...

Autonomia - tutti i dubbi (anche del M5s) : se è una mossa "spacca-Italia" ha già molti nemici : Giovedì sera il Consiglio dei ministri ha avviato il percorso delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che...

Le Previsioni Meteo di San Valentino e l’Anticiclone che spacca l’Italia in due : pieno Inverno al Sud - anomalia di caldo immane al Centro/Nord : 1/19 ...

L'ipotesi liste civiche spacca i 5S : "Che direbbe Gianroberto?" : Se ci si apre ad alleanze, spero ci si apra solo a chi vede la politica come una forma istituzionale di attivismo e non altro. La mia grande preoccupazione è, come al solito: chi deciderà? Saranno ...

Soleil Sorgè inizia col botto l’Isola - ma il Web si spacca : critiche pesantissime : Soleil Sorgè all’Isola dei famosi: le prime dichiarazioni da naufraga Soleil all’Isola dei famosi è partita col botto. Non solo per le dichiarazioni di ieri sera e quelle del provino, ma anche per l’entusiasmo venuto fuori oggi nel daytime. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata sulla spiaggia dopo la puntata e si è […] L'articolo Soleil Sorgè inizia col botto l’Isola, ma il Web si spacca: critiche ...

Autonomia - lo Spacca-Italia che svuota Roma : 21 miliardi alle Regioni del Nord e trasloco per gli statali : Se ne andranno 21 miliardi. Se ne andranno migliaia di dipendenti. Poi toccherà a chi, attorno a quei soldi e a quelle persone, ha costruito la sua attività. Se l?Italia è...

Il Paese spaccato tra Maduro e Guaidó. E il 3 febbraio scade l’ultimatum : che succederà? : Due presidenti, un Paese sull’orlo della guerra civile, le potenze del mondo che si schierano come ai tempi della Guerra fredda. Dentro la crisi del Venezuela

Sul Venezuela molti gruppi in Europa si spaccano. Anche il Pd - ma i renziani ne fanno un affare da congresso : L'Europarlamento sceglie Juan Guaidò come presidente legittimo ad interim del Venezuela: la mozione, fortemente voluta dal presidente Antonio Tajani, passa con 439 sì, 104 no e 88 astensioni. Ma la mossa europea anti-Maduro lascia strascichi: molti partiti si spaccano nel voto, ben 16 socialisti votano no, altri 33 si astengono. Divisi Anche i Verdi, 3 liberali dell'Alde si astengono e si astengono Anche cinque eurodeputati del Pd, ...

Forza Italia si spacca sui migranti - Micciché guida la fronda : Parte dalla Sicilia la divisione di Forza Italia sui migranti. L’ordine impartito alle truppe miccicheiane è chiaro: tutti contro Matteo Salvini, a prescindere. E il capo, Gianfranco Micciché, non ammette deroghe. Il pezzo da novanta di Fi detta la linea di partito in Sicilia, sottolineando di non concedere alcuna tregua al ministro degli Interni. A partire da se stesso che, giornalmente, punta il mirino sul leader della Lega, cavalcando la ...

Podemos - anche gli Indignados si spaccano. E fanno un favore all’estrema destra : La sintonia tra i due era ormai venuta meno molto tempo fa. Ora però il divorzio tra Pablo Iglesias, leader di Podemos, e Íñigo Errejón – co-fondatore, ex numero 2 e fino a pochi giorni fa candidato di Podemos per la Comunità di Madrid alle elezioni locali di maggio – è un fatto consumato, sigillato dalle dimissioni di Errejón da deputato avvenute lunedì. A provocare la rottura è stata la lettera aperta pubblicata da quest’ultimo ...

Brexit - si spaccano i ribelli che hanno bocciato l'accordo di Theresa May : ... questa non è, dicono gli economisti e anche Mario Draghi da Francoforte, la soluzione migliore né per l'economia britannica che si gioverebbe più dell'accordo negoziato da May con la Ue né per la ...